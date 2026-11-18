Tarihi mekanları ve gastronomisiyle turistlerin vazgeçilmez rotası arasında yer alan Gaziantep'te, okulların 1 haftalık ara tatile girmesiyle birlikte turist yoğunluğu yaşanıyor.

Yılın her döneminde yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktalarından biri olan gastronomi, kültür ve tarih kenti Gaziantep'te, okulların bir haftalık ara tatile girmesiyle birlikte ziyaretçi hareketliliği yaşanıyor. Tarihi mekanları, müzeleri, yöresel lezzetleri ve asırlık çarşılarıyla öne çıkan Gaziantep'te, ara tatili fırsat bilen ziyaretçiler tarihi çarşıları gezerek alışveriş yapıyor ve kentin kültürel dokusunu yakından tanıma fırsatı buluyor. UNESCO tarafından gastronomi şehri ilan edilen Gaziantep'te yaşanan yoğunluk, esnafın da yüzünü güldürüyor.

"Bu tarz kalabalıklar olursa bize olumlu yansıyor"

Ara tatilin Gaziantep esnafına olumlu yansıdığını belirten Esnaf Fikret Yılmaz, "Gaziantep'teki kalabalığın sebebi, okulların bir haftalık ara tatile girmesi. Şu an Gaziantep'in tarihi mekanlarında ve yöresel restoranlarında yoğunluk yaşanıyor. Tatili fırsat bilenler gelip geziyor, çarşıda hediyelik eşyalara bakıyor. Sürahi, şekerdenlik, tava gibi ürünler alıp gidiyorlar. Tabii ki hamdolsun, bu tarz kalabalıklar olursa bize olumlu yansıyor. Buraya gelen vatandaşlar ilk etapta müzeleri ve tarihi yerleri, ardından Bakırcılar Çarşısı ile Almacı Pazarı'nı geziyor. Bu yerleri gezmeden olmaz. İşlerimiz şu an için güzel ve memnunuz" dedi.

"Gaziantep'e gelmeyen vatandaşlar mutlaka gelsinler"

Gaziantep'te yemek kültürünü çok beğendiklerini aktaran Volkan Can, Gaziantep'e gelmeyenleri gelmesi yönünde tavsiye ederek, "Biz Gaziantep'e Uşak'tan geldik. Tarihi yerleri ve yemekleri çok güzel. Bugün alışverişe çıktık ama buraya gelirken önceliğimiz lezzetti. Onda da sorun yok. Bir daha gelebiliriz. Gaziantep'te başta Zeugma Müzesi'ni gezdik. Ondan sonra Panorama Müzesi'ni gezdik. Bugün de burayı gezdik. Yemek anlamında bugün beyran içtik ve çok beğendik. Dün de küşleme yedik ve tadını çok sevdik. Gaziantep'e gelmeyen vatandaşlar mutlaka gelsinler" ifadelerini kullandı.

"Gaziantep'e gelenler diyet yapıp gelsin"

Gaziantep'e gelmek isteyenlere diyet yapmaları yönünde tavsiyede bulunan Erkan Daloğlu, "Arkadaşımla beraber Uşak'tan geldim. Bir gastronomi turu yapalım dedik. Kendimizi Bakırcılar Çarşısı'nda bulduk. Şehirdeki tertip ve düzen çok güzel. Yaklaşık bir kilometre çapındaki her yer, her şeye hitap ediyor. O açıdan hem bizi yormuyor hem de oldukça keyifli. Gaziantep'e gelmek isteyenlere tavsiyem, önceden bir diyet yapsınlar. Çünkü burada insani bir şekilde yemiyoruz. Tatlısından kebabına, fıstığından baklavasına kadar her şey efsane. Onun dışında ceplerine biraz para koysunlar. Burada bu kadar insan var, biraz da döviz bıraksınlar" ifadelerine yer verdi.

"Gezerken tarihi dokusunu ve ruhunu hissediyoruz"

Gezi anlamında tarihi dokuyu dolu dolu hissettiklerini aktaran Zehra Kandil, "Güzel bir günü geride bıraktık. Bayağı eğlendik. Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Beyrancıya gittik ve beyran yemeğini çok beğendik. Gaziantep'te gezerken tarihi dokusunu ve ruhunu hissediyoruz. Çok heyecanlıyız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı