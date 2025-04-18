Anzak Koyu, Şafak Ayini'ne hazırlanıyor

Anzak koyunda tören hazırlıkları başladı

ÇANAKKALE - 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle Avustralya ve Yeni Zelandalıların Şafak Ayini törenini gerçekleştireceği Anzak Koyu'nda tören hazırlıkları devam ediyor. Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen ziyaretçiler de rehberler eşliğinde Anzak Koyu başta olmak üzere Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını, anıt ve mezarları geziyor.

Çanakkale Savaşları'nın yaşandığı Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda, 24-25 Nisan Çanakkale Kara Savaşları'nın 110'uncu yıl dönümü nedeniyle tören hazırlıkları başladı. 24 Nisan'da Şehitler Abidesi'nde düzenlenecek uluslararası tören ile şehitler ve yabancı ülke askerleri birlikte anılacak. Aynı gün Fransız ve İngiliz anıtlarında da tören düzenlenecek. 25 Nisan sabahı şafak sökerken, Anzak Koyu'nda ayin ile Anzak askerleri anılacak. Avustralya Anıtı Lone Pine ve Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda da anma törenleri yapılacak.

Henüz resmi tören programı açıklanmamasına rağmen Anzak Koyu ve Yeni Zelanda Anıtı'nda tören hazırlıkları devam ediyor. Anzak Koyu'nda, 24 Nisan'ı 25 Nisan'a bağlayan gece yapılacak tören için çalışmaları sürüyor. Törenlere katılacak konukların oturacağı portatif tribünler, platformlar, sahne, dinlenme odaları ile giriş ve çıkışlar için oluşturulacak güvenlik koridorlarının kurulumunun yanı sıra ihtiyaç duyulan bölgelerde peyzaj düzenlemesi gerçekleştiriliyor.

Anma etkinlikleri öncesi Avustralya ve Yeni Zelanda'dan gelen ziyaretçiler de rehberler eşliğinde Anzak Koyu başta olmak üzere Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki savaş alanlarını, anıt ve mezarları geziyor.