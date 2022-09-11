- Antik Halikarnassos sur duvarları turizme kazandırıldı

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde geçtiğimiz yıl çalışmalara başlanan Halikarnassos sur duvarlarının 1,5 kilometrelik temizlik ve çevre düzenlemesi bitti. Turizme kazandırılan sur duvarlarının yanlarına yapılan yürüyüş yollarıyla Bodrum'un ilk girişi olan myndos kapısına ulaşıyor. Binlerce turistin ziyaret edeceği sur duvarlarının toplam uzunluğunun ise 7.5 metre olduğu öğrenildi.

Bodrum'da, 2 bin 400 yıl önce Karya Satrabı Mausolos tarafından inşa edilen ve Büyük İskender'in şehri ele geçirmesinin ardından yok edilmeye çalışılan Halikarnassos surlarının duvarları gün yüzüne çıktı. Zamanla otların, kaçak hafriyatların ve çöplerin altında kalan Sur duvarları için temizlik ve çevre düzenle çalışmaları bitti. Türkiye'nin en eski ve en uzun tarihi sur duvarlarının 1,5 kilometresi ortaya çıkarıldı. Uzun çalışmaların ardından çıkarılan surlar turizme kazandırıldı. Bodrum Belediyesi ve Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı iş birliğiyle ortaya çıkarılan surlara Kültür ve Turizm Bakanlığı da destek verdi.

Akdeniz Ülkeleri Akademisi Vakfı Başkanı Özay Kartal surların ilk etabının temizlik ve düzenleme çalışmalarının tamamladıklarını belirterek "Halikarnasos sur duvarlarının temizlik ve çevre düzenlemesi çalışmalarının ilk etabını tamamlamış bulunuyoruz yaklaşık 2 yıldır temizlik çalışmaları devam etti. Bu süre içerisinde 1 buçuk km'ye yakın bir alanın temizlik ve peyzaj çalışmasını tamamladık. Bu alan Bodrum merkez ile Gümbet kavşağındaki alanı kapsıyor 1.3 km lik alanın surlarının çift yönlü olarak temizlik ve peyzaj işlemi bitti. Surların 2 yanında halkın kullana bileceği yürüyüş yolu tamamlandı. Umarız önümüzdeki dönemde çalışmalarımız devam edecek. Temizlik çalışmalarında bazı eserler çıktı. Çıkan eserler Bodrum müzesinde koruma altına alındı. Antik Halikarnassos üzerinde temizlik çalışmaları ilk defa yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığımızın izni ve Müze müdürlüğünün denetiminde Bodrum Belediyesinin iş birliğiyle yaptık bu çalışmayı. Bu temizlik çalışması sırasında bazı eserler çıktı. Ortaya çıkan eserler Bodrum müzesine teslim edildi" dedi.