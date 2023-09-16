Kemer Yörükler Derneği ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle düzenlenen 12. Kemer Yörük Festivali, çeşitli etkinliklerle gerçekleştirildi. Festivalde yöresel müzik dinletileri, Yörük beyi seçimi ve Yörük kültürünü anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Ayrıca turistlerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, katılımcılara yayık ayranı ve keşkek ikram edildi.

Antalya'nın Kemer ilçesinde "12. Kemer Yörük Festivali" düzenlendi.

Kemer Yörükler Derneği ve Kemer Belediyesi iş birliğiyle bu yıl 12'ncisi gerçekleştirilen festival, Mustafa Ertuğrul Aker Parkı'nda yapıldı.

Festival, Kemer Belediyesi önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı.

Törenin ardından festival alanında çeşitli yöresel müzik dinletileri, Yörük beyi seçimi ve Yörük kültürünü anlatan belgesel gösterimi yapıldı.

Etkinlik alanına getirilen deve, katır, koyun ve keçilerin özellikle turistlerden yoğun ilgi gördüğü programda, katılımcılara yayık ayranı ve keşkek ikram edildi.

Festivalde sahne alan sanatçı Uğur Öner yöresel ezgileri ve türküleri seslendirdi.

Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, festivalde yaptığı konuşmada, Kemer'in dünyada oldukça tanınan yerlerden biri olduğunu söyledi.

İlçenin özünde Yörük kültürü olduğunu belirten Solmaz, "Yörükler buranın mayasını oluşturmakta. Burada sizlerle olmaktan dolayı mutluyum. Festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum." dedi.

Kemer Belediye Başkanı Necati Topaloğlu da Yörük kültürünü yaşatmanın önemine değindi.

Dernek Başkanı Turhan Arslan ise geleneksel hale gelen festivalin 12'ncisini düzenlemenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydetti.