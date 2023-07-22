Antalya'nın Kaş ilçesinde "Gömbe Yayla Şenliği" düzenlendi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, şenlikte yaptığı konuşmada, Yörük kültürünü yaşattıkları etkinliklerle yaylalara da hayat vermeyi amaçladıklarını söyledi.

Yörük göçünün gelenek ve göreneklerin bir parçası olduğunu belirten Böcek, "Yörük kültürümüzü geleceğimizin teminatı gençlerimizle yaşıyor ve yaşatıyoruz. Bu şenlikler hem kültürümüzü yaşatmamıza vesile oluyor hem de birlik ve beraberliğimize katkı sunuyor. Şenliğimize katılan ve düzenlenmesinde emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum." dedi.

Yörük göçü yürüyüşü yapıldı

Şenlikte Yörük göçü duası edildi. Yörüklerin yaylaya göçlerinin canlandırıldığı etkinlik, renkli görüntülere sahne oldu. Geleneksel kıyafetler giyenler, geçmişte kullanılan tarım aletlerinin yanı sıra at, eşek, deve, keçi, koyun ve köpeklerle yürüdü.

Türk Halk Müziği sanatçısı Sevcan Orhan ve yerel sanatçıların sahne aldığı şenlikte, katılımcılara keşkek ve yayık ayranı ikram edildi.

Şenlikte, Kaş Kaymakamı Murat Öztürk, Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, Elmalı Belediye Başkanı Halil Öztürk, Demre Belediye Başkanı Gülsüm Cengiz, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile Yörük Türkmen derneklerinden katılımcılar da yer aldı.