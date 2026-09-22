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Antalya Kemer'de 16'ncı Phaselis Festivali, 2 bin 700 yıllık antik kentte başladı

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Antalya Kemer'de 16'ncı Phaselis Festivali, 2 bin 700 yıllık antik kentte başladı
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Kemer'de 16'ncısı düzenlenen Phaselis Festivali, 2 bin 700 yıllık Phaselis Antik Kenti'nde başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı destekli, KETAV'ın organize ettiği festival 26 Eylül'e kadar sürecek; açılışta opera, tango ve türkülerden oluşan konser sanatseverlerden alkış aldı.

ANTALYA'nın Kemer ilçesinde bu yıl 16'ncısı düzenlenen Phaselis Festivali, 2 bin 700 yıllık tarihi Phaselis Antik Kenti'nde başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın destekleriyle Kemer Yöresi Tanıtım Vakfı (KETAV) tarafından organize edilen Phaselis Festivali, 2 bin 700 yıllık tarihiyle her yıl yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Phaselis Antik Kenti'nde başladı. Festivalin açılışına Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Onur Yakan, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Semih Top, KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, KETAV Başkan Yardımcısı Burak Orkut, yönetim kurulu üyeleri Aydın Aytuğ, Levent Kılıçoğlu, Deniz Akdoğan, Haydar Çulfa, Kemer Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (KETOB) Başkanı İlhan Arıdıcı, Kemer Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Okay Çelik, yerli ve yabancı turistler ile çok sayıda kişi katıldı.

Festivalin ilk gününde, dünyada önemli eserlerde solist olarak yer alan soprano Dilruba Bilgi, bariton Caner Akgün ile keman sanatçısı Can Özhan ve Cameratalia Yaylı Sazlar Orkestrası, opera aryalarından tangoya, napoliten şarkılardan türkülere farklı coğrafyalardan sevilen eserleri sanatseverlerle buluşturdu. 1 saat süren konser sonrası sanatseverler sanatçıları ayakta alkışladı.

KETAV Başkanı Volkan Yorulmaz, "16'ncı Phaselis Festivalimize başlamış bulunuyoruz. 26 Eylül tarihine kadar devam edecek. 24 yıldır festivalimiz devam ediyor fakat 16'ncısını yapıyoruz bu sene. Tüm katılan sanatseverlere ve böyle bir organizasyonu yapmamız için bizlere destek veren başta Kültür ve Turizm Bakanlığımıza ve Antalya Valiliğimize, Kemer Kaymakamlığımıza, Kemer Belediyemize ve elbette bilet satışı olmadan yapmamıza destek veren tüm sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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