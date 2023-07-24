Antalya Gazeteciler Cemiyeti 'Neler Yaşadık Neler' Kitabını Tanıttı

ANTALYA Gazeteciler Cemiyeti (AGC), kentte çeşitli basın kuruluşlarında çalışan gazetecilerin anıları ile tanıklık ettikleri ilginç olayların yer aldığı 'Neler Yaşadık Neler' adlı kitabın tanıtımını gerçekleştirdi.

Türkiye'de sansürün kaldırılmasının yıl dönümü olarak her yıl 24 Temmuz'da kutlanan 'Gazeteciler ve Basın Bayramı'nda, AGC tarafından tören düzenlendi. Törende kentte yaşayan gazetecilerin anılarının ve tanık oldukları ilginç olayların konu edildiği, cemiyet tarafından yayın için hazırlanan 'Neler Yaşadık Neler' adlı kitabın tanıtımı da gerçekleştirildi.

Kitapta anıları yer alan gazetecilere plaketlerin verildiği törene Vali Ersin Yazıcı, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Antalya milletvekilleri Mustafa Köse, Cavit Arı, Abdurrahman Başkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Bahar, Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ve çok sayıda davetli katıldı.

Törenin açılış konuşmasını yapan AGC Başkanı İdris Taş, 24 Temmuz'larda Basın Bayramı'nı kutlayamıyoruz. Yazılı basın, mürekkep, kalıp, dağıtım maliyetlerindeki artış nedeniyle bugün kapanma noktasına geldi. Geçen yıl çıkan internet yasasıyla internet siteleri de gazetelerin durumundan farksız. Radyo ve televizyonlar bir taraftan telif haklarıyla bir taraftan da uydu maliyetlerinin artışıyla adeta can çekişiyor. Umarım yasal düzenlemelerle bir an önce gerekli çalışmalar yapılır ve Anadolu basını rahat bir nefes almış olur? dedi.

Kitabın oluşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Taş, Türkiye'de ilk kez bir meslek örgütü, üyelerinin yazdığı anıları kitap haline getirdi. Bu kitabı 10 ay gibi kısa bir zaman diliminde çıkartmış olduk. Bu kitabı mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımıza rol model olmak, Antalya kent belleğine yazılı bir kaynak bırakmak, Basın Müzesi'ne bir katkı koymak, kitap çıkarmak isteyen üyelerimizi teşvik etmek amacıyla çıkarttık? diye konuştu.

Basının demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu belirten Vali Ersin Yazıcı, 'Turizmin başkenti Antalya'ya yaptığınız katkılardan dolayı gazetecilerimize teşekkür ediyorum. Antalya'ya değer katan, değerini yükselten çalışmalara katkı sunduğunuza şahidim. Mesleğe yeni başlayacak arkadaşlarımızın bu kitabı mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Tecrübe edilmiş bir konu daha az hata yapmanızı, daha öngörülü davranmanızı kolaylaştırır. Bu kitabı düşünen, tasarlayan, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum' dedi.

Konuşmaların ardından katılımcılar toplu fotoğraf çektirdi. (DHA)