Antalya Devlet Senfoni Orkestrası'ndan Öğretmenler Günü Konseri

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası, 24 Kasım Öğretmenler Günü için 'Beethoven 9. Senfoni' konseri verecek. Konser, 21 Kasım'da Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Antalya Devlet Senfoni Orkestrası (ADSO), 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "Beethoven 9. Senfoni" konseri verecek.

ADSO'dan yapılan açıklamaya göre, Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB) işbirliğiyle yapılacak konser, 21 Kasım saat 20.30'da Atatürk Kültür Merkezi (AKM) Aspendos Salonu'nda gerçekleştirilecek.

İtalyan orkestra şefi Antonio Pirolli'nin yöneteceği konserde, dünyaca ünlü besteci Ludwig van Beethoven'ın 9. Senfonisi seslendirilecek.

Antalya DOB Korosu ve ADSO, Beethoven'ın insanlık ve kardeşlik ideallerini yücelten eserinde birlikte sahne alacak.

Programda, soprano Nurdan Küçükekmekçi, mezzo-soprano Medine Tuganova, tenor Devrim Demirel ve bas Engin Suna solist olarak sahneye çıkacak.

Biletler, AKM gişesi ve internet üzerinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz - Kültür Sanat
