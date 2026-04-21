Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Venera Ensemble" konseri düzenledi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kadın duyarlılığı, estetik ve zarafeti merkezine alan repertuvarıyla dikkati çeken "Venera Ensemble" konserini sanatseverlerin beğenisine sundu.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu'dan Avrupa'ya uzanan müzikal yolculuğu konu alan konser, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde gerçekleştirildi.

Adını çağlar boyunca sanatın, estetiğin ve kadınlığın simgesi olarak birçok kültüre ilham veren Venüs'ten alan program, Göbeklitepe'den Antik Yunan'a, Mezopotamya'dan Uzak Doğu'ya uzanan simgesel anlatı çerçevesinde kurgulandı.

Farklı coğrafyaların seslerini bir araya getiren özgün bir sahne deneyimi sunan konserde, mezzo soprano Gülçin Gültekin ve Medine Tuganova solist olarak sahnede yer aldı.

Keman grubunda Elvan Şekercioğlu, N. Ezgi Zirek, İlkay Candan, Angela Bivol, Eda Berkin ve Ceren Kayalp, viyolada Selen Keser ve Pınar İnan, viyolonselde Pelin Baysal Ateşok ve Doğa Sayğı, kontrbasta Pelin Atay, flütte Dilan Oğuz, klarnette J. Nilay Canca ve arp sanatçısı Senem Çin eşlik etti.

Konserde ayrıca, bale sanatçıları Müge Öğüt ve Tolga Burçak, koreografileriyle sahneye görsel bir anlatım kazandırarak müzikal yapıyı dans diliyle tamamladı.

Programda, Johannes Brahms, Antonin Dvorak, Francis Poulenc ve Manuel Penella gibi bestecilerin yapıtlarının yanı sıra Anadolu'nun eşsiz türküleri "Gaziantep Yolunda" ve "Yemen Türküsü" de sanatseverlerle buluştu.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte, "Hungarian Dance No. 5", "Wo He Wo de Zu Guo", "Die Meere", "Serenada", "Les chemins de l'amour", "Don Gil de Alcala", "Ben Seni Sevdiğimi" ve "Yovano Yovanke" gibi eserlerden oluşan repertuvar, farklı coğrafyaların müzikal renklerini bir araya getirdi.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

