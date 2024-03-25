Üye Girişi
Haberler

Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Tosca'yı Sahneleyecek

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), "Tosca" operasını sanatseverlerle buluşturacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, ölümsüzleşen müziğiyle iz bırakan "Tosca" operası, 26 Mart saat 20.30'da Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Yiğit Günsoy'un rejisiyle sahnelenecek eserin orkestrasını, ünlü İtalyan orkestra şefi Lorenzo Castriota yönetecek. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostümü Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesinin anlatıldığı eserde, "Tosca"yı Bilge Yılmaz, "Cavaradossi"yi M.Burak Pektaş, "Scarpia"yı Umut T. Akça, "Angelotti"yi M.Yunus Yıldız, "Sagrestano"yı Taner Ölçen, "Spoletta'yı Dağhan Ergün, "Sciarrone"yi ise Toygarhan Atuner seslendirecek.

Koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği operanın başkemancısı Fahrettin Arda olacak. Eserde, çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

Eserin biletleri, Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı gişelerinin yanı sıra www.biletinial.com adresinden de temin edilebiliyor.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

Haşim İşcan Antalya Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ADANA'DA DEPREM I Adana'da deprem mi oldu? Depremin büyüklüğü ne? Zeydan Karalar adaylıktan çekiliyor mu? Adana Belediye Başkan adayı Zeydan Karalar neden adaylıktan çekilecek? GELİNİM MUTFAKTA CANLI İZLE 25 MART! Gelinim Mutfakta hangi kanalda, ne zaman? Mustafa Üstündağ kimdir? CHP Konya Karatay Belediye Başkan Adayı Mustafa Üstündağ kaç yaşında, nereli? Gönül Karabacak kimdir? CHP Konya Karapınar Belediye Başkan Adayı Gönül Karabacak kaç yaşında, nereli? KIZILCIK ŞERBETİ YENİ BÖLÜM FRAGMAN! Kızılcık Şerbeti 57. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Mikail Yıldız kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Şahinbey Belediye Başkan adayı Mikail Yıldız kaç yaşında, nereli? Mehmet Çapkur kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Oğuzeli Belediye Başkan adayı Mehmet Çapkur kaç yaşında, nereli? Yağmur Albayram kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nurdağı Belediye Başkan adayı Yağmur Albayram kaç yaşında, nereli? Nilgün Balcı kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Karkamış Belediye Başkan adayı Nilgün Balcı kaç yaşında, nereli? Kadir İnanır'a ne oldu? Kadir İnanır son durumu ne? Şahmeran Şeker kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Nizip Belediye Başkan adayı Şahmeran Şeker kaç yaşında, nereli? Mustafa Öztürk kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- İslahiye Belediye Başkan adayı Mustafa Öztürk kaç yaşında, nereli? Rabia Seçkin kimdir? Zafer Partisi Gaziantep- Araban Belediye Başkan aday Rabia Seçkin kaç yaşında, nereli? Hande Kazanova kimdir? Hande Kazanova kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title