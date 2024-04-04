Antalya Devlet Opera ve Balesi'nin 25. Yıl Gala Gecesi Konseri Yarın Sahnelenecek

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), kuruluşunun 25'inci yılı dolayısıyla hazırladıkları "25. Yıl Gala Gecesi" konserini, yarın sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Türkiye Cumhuriyeti'nin 5. Devlet Opera ve Balesi olarak faaliyetlerini sürdüren Antalya DOB'un gala konserinin genel provası gerçekleştirildi.

Prova öncesi Antalya DOB orkestra şefi Hakan Kalkan, AA muhabirine, özel bir konser programına imza atmak için titizlikle çalıştıklarını söyledi.

18 yıldır orkestra şefliği görevini üstlendiğini belirten Kalkan, "Çeyrek asırlık bir operadayız. Oldukça iyi kalitede performanslar sergiliyor, çok yoğun çalışıyoruz. Ama yıllardır uyum içinde, keyifle çalışıyoruz. Çok iyi bir orkestramız, koromuz, sanatçılarımız ve ekibimiz var. Yarın çok özel bir gün, çok iyi hazırlandık. Bugün son genel provamızı yaptık. Hazırlıklarımızı tamamladık. Yarın seyircimizle buluşacağız. Konserin ilk kısmında çok önemli bale eserlerinden, küçük kesitler olacak. İkinci yarıda da opera solistlerimizin ve koromuzun olduğu, çok ünlü operalardan çeşitli bölümlerin seslendirileceği bir bölüm hazırladık. Çok görkemli olacak." diye konuştu.

Kalkan, konserin eğlenceli ve keyifli olacağını umduğunu vurgulayarak, tüm ekibin heyecanlı olduğunu sözlerine ekledi.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde yarın saat 20.30'da gerçekleştirilecek konserde "Kaderin Gücü", "Figaro'nun Düğünü", "Sevil Berberi", "Don Pasquale", "Lucia di Lammermoor", "İl Trovatore", "Macbeth", "La Boheme", "Carmen", "Madame Butterfly", "Şen Dul", "Aida" ve "Kamelyalı Kadın" operaları ile "Fındıkkıran", "Giselle" ve "Pandemic" bale eserlerinden seçilen bölümler sahnelenecek.

Programda soprano Sevinç Bilgin, Sema Çavuşoğlu ve Nurdan Küçükekmekçi, mezzo soprano Medine Tuganova, tenor Koray Damcıoğlu, Devrim Demirel, Burak Pektaş, Fatih Şanal ve Göksel Yaran, bariton Serhat Konukman ve Melih Tepretmez, bas bariton Umut Tarık Akça, Şafak Güç ve Engin Suna ile bale sanatçıları sahne alacak.

Orkestrayı şef Hakan Kalkan, Lorenzo Castriota ve Ömer Yöndem'in yöneteceği konserde, başkemancılığı Halit Barış Öğüt üstlenecek.

Sanatçılara Antalya DOB korosunun eşlik edeceği konserin ışık tasarımı Mustafa Eski imzasını taşıyor.