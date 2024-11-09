Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Tosca Operası Performansı

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği eserlerden olan Tosca operasını sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en sevdiği eserlerden biri olan Giacomo Puccini'nin Tosca operası "10 Kasım Atatürk'ü Anma" etkinlikleri kapsamında sahnelenen Atatürk'ün hayatının sanatsal dille anlatıldığı "Son Veda" anlatımlı konserinin ardından, Atatürk'ün sanata ve operaya olan derin ilgisini yad etme amacıyla özel olarak sahneye taşınacak.

Tosca operası temsili öncesi Antalya DOB fuaye alanında saat 19.00'da ücretsiz olarak gerçekleşecek "Fuaye Sohbetleri" ile de sanatseverler sahne arkasının merak edilenlerini sanatçılara sorma fırsatı bulacak.

Dramatik opera denince ilk akla gelen eserlerden biri olan Tosca perdelerini Yiğit Günsoy'un rejisi ve ünlü İtalyan Orkestra Şefi Lorenzo Castriota'nın yönetimiyle açacak. 1800'lü yılların Roma'sında geçen opera eserinin dekor ve kostüm tasarımı Gülden Sayıl'a, ışık tasarımı Mustafa Eski'ye ait.

Atatürk'ü anma etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilecek Tosca operasında Tosca rolünü Serap Demirhan, Cavaradossi'yi M. Burak Pektaş, Scarpia'yı Umut Tarık Akça, Angelotti'yi M. Yusuf Yıldız, Sagrestano'yu Onur Alparslan, Spoletta'yı Dağhan Ergün, Sciarrone'yi Toygarhan Atuner seslendirecek.

Antalya DOB Korosu'nun koro şefliğini Mahir Seyrek'in üstlendiği eserin başkemancısı, orkestra sanatçısı Sibel Aydın olacak. Eserde çocuk korosu şefliğini Sinem E. Ulusoy üstleniyor.

Eserin konusu

Opera eseri, aşkının büyüklüğünden kıskançlığına yenik düşen Tosca'nın ve ressam sevgilisi Cavaradossi'nin sonu kanla biten aşk hikayesi anlatılır. Scarpia'nın entrikalarla ayırmaya çalıştığı Tosca ve Cavaradossi, acımasız polis şefi Baron Scarpia'nın oyununa yenik düşer.

Tosca operası yarın saat 20.00'de Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek. Antalya DOB'un Antalya Kültür Yolu Festivalleri dahilinde gerçekleştireceği son etkinlik "Tosca" operasının sınırlı sayıdaki biletleri, yalnızca www.biletinial.com internet sitesinden temin edilebilmektedir.