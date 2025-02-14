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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri

Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Sevgililer Günü Konseri
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Sevgililer Günü'nde sanatseverlere unutulmaz bir müzikal deneyim sundu. Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konser, aşkı ve sanatı bir araya getiren seçkin eserlerle doluydu.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), sanatseverleri "Sevgililer Günü Konseri" ile müzikal yolculuğa çıkardı.

Antalya DOB'tan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen konserde, sanatseverler aşkın en güzel haliyle anlatıldığı parçaları, sanatçıların yorumuyla dinleme fırsatı buldu.

Piyanist Yücel Yalçın'ın eşlik ettiği konserde, sopranolar Burcu B. Kuru ve E. Esra Serbest, mezzo soprano Pınar Tekol, tenor İ. Enis Ok ve bas Yalçın Ünsal solist sanatçı olarak yer aldı.

Dinleyenlere hem aşkın hem de sanatın en özel anlarını yaşatan konserde, klasik ve çağdaş eserlerden oluşan seçkin bir repertuvar sanatseverlerle buluştu.

Kaynak: AA / Orhan Çiçek - Kültür Sanat
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