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Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Şekeronya Müzikli Çocuk Oyunu

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, çocukların keyifli vakit geçirmeleri için Şekeronya isimli müzikli çocuk oyununu 1 Şubat'ta sahneleyecek. Oyunda, Şekeronya'nın haylaz çocuğu Fırıldak'ın eve dönüş hikayesi anlatılıyor.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), yarıyıl tatilinde çocukların keyifli vakit geçirmeleri için "Şekeronya" isimli müzikli çocuk oyununu 1 Şubat'ta beğeniye sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Zeynep Ergüven'in yazdığı, müzikleri Murat Cem Orhan'a ait eser Fatih Şanal tarafından sahneye koyuluyor.

Eserin dekor tasarımı Ömer Gündüz, kostüm tasarımı Zekiye Şimşek, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Melda Özkan imzasını taşıyor.

Oyunda ülkesinden kaçan, Şekeronya'nın haylaz çocuğu "Fırıldak"ın eve dönüş hikayesi anlatılıyor.

Eserde, "Fırıldak"ı Sinem Seçil Baddal,"Zeytin"i Betül Uzunoğlu Oruç, "Tombiş"i Enis Ok, "Karabaş"ı Ercan Uğur, "Kırmızı Başlıklı Kız"ı Müge Yıldıran, "Kurt"u Yalçın Ünsal, "Soprano Horoz"u Meriç Karataş ve "Büyücü"yü Müge Günaydın canlandıracak.

Solistlere sahnede Antalya DOB bale sanatçılarının eşlik edeceği eser, 1 Şubat saat 14.00'te Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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