Antalya Devlet Opera ve Balesi'nden Gala Bale Gösterisi
Antalya Devlet Opera ve Balesi, klasik ve modern bale eserlerinden oluşan 'Gala Bale' gösterisini Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşturdu. Ünlü sanatçılarla sahnelenen gösteride, Çaykovski ve Minkus gibi bestecilerin eserleri büyük ilgi gördü.
Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), klasik balenin başyapıtlarını içeren ve modern koreografilerle hazırlanan "Gala Bale" gösterisini sanatseverlerin beğenisine sundu.
Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde sahnelenen gösteride, hem klasik hem modern bale yapıtlarının seçkin örnekleri sunuldu.
Riine Sasaki ve Nilay Tahiroğlu gibi ünlü sanatçıların performanslarını sergilediği gösteride, Çaykovski'nin "Fındıkkıran" ve "Kuğu Gölü", Minkus'un "La Bayadere" ve klasik bale repertuvarından "Le Corsaire" ve "Don Kişot" gibi eserler büyük beğeni aldı.
Ayrıca Carmen'den parçalar ile "İkilem", "Loneliness", "Sarcastic" ve "No.7" gibi yenilikçi eserler de sahneye taşındı.