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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Carmina Burana'yı son temsilde kapalı gişe sahneledi

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Carmina Burana'yı son temsilde kapalı gişe sahneledi
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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin son temsili olarak Carl Orff'un 'Carmina Burana' eserini Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde kapalı gişe sahneledi. Eser, 12 Kasım Perşembe günü yeniden sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Antalya Kültür Yolu Festivali'nin son temsili olarak "Carmina Burana"yı kapalı gişe sahneledi.

Antalya Devlet Opera ve Balesinden yapılan açıklamaya göre, "Carmina Burana" temsili, Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi'nde sahnelendi.

Alman besteci Carl Orff'un bestelediği "Carmina Burana", 8 Haziran 1937'de Frankfurt Operası'nda gerçekleştirilen dünya prömiyerinin ardından bestecinin en tanınan eserlerinden biri haline geldi.

Antalya Devlet Opera ve Balesi, "Carmina Burana" temsilini 12 Kasım Perşembe günü yeniden sahneleyecek.

Kaynak: AA
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