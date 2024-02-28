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Antalya Devlet Opera ve Balesi 'Aşk İksiri' Operasını Sahneleyecek

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Antalya Devlet Opera ve Balesi, Gaetano Donizetti'nin 'Aşk İksiri' operasını sanatseverlerle buluşturacak. Eser, 2 ve 12 Mart tarihlerinde sahnelenecek.

Antalya Devlet Opera ve Balesi (DOB), İtalyan besteci Gaetano Donizetti'nin en sık icra edilen eserlerinden "Aşk İksiri" operasını, 2 ve 12 Mart'ta son kez sanatseverlerin beğenisine sunacak.

Antalya DOB'dan yapılan açıklamaya göre, librettosu Felice Romani tarafından yazılan ve güldürü öğelerini barındıran dokunaklı bir aşk hikayesini anlatan eser, rejisör Haldun Özörten tarafından sahneye koyuldu.

Antalya DOB orkestrasını şef Lorenzo Castriota Skanderbeg'in yönettiği eserde, başkemancılığı Elvan Şekercioğlu üstlenecek. Korosu şef Mahir Seyrek tarafından çalıştırılan eserin dekor tasarımı Gürcan Kubilay, kostüm tasarımı Nursun Ünlü, ışık tasarımı Mustafa Eski ve koreografisi Bader Çakan tarafından hazırlandı.

Fakir genç Nemorino ile servetli toprak sahibi Adina arasındaki aşk üzerine odaklanan eserde "Adina"yı Işılay Meriç Karataş, "Nemorino"yu Dağhan Ergün, "Belcore"yi Mehmet Ali Tutar, "Dr. Dulcamara"yı Engin Suna ve Şafak Güç, "Giannetta" rolünü ise Tuğçe Oğuzülgen ve Seçil Fenercioğlu canlandıracak.

Haşim İşcan Kültür Merkezi'nde 2 Mart saat 20.00'de ve 12 Mart saat 20.30'da sahnelenecek eserin biletleri Haşim İşcan Kültür Merkezi ve Cumhuriyet Meydanı'ndaki opera gişelerinin yanı sıra "www.biletinial.com" internet adresinden temin edilebilecek.

Kaynak: AA / Kültür Sanat

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