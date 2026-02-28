Haberler

Antalya'da "İnteraktif Yapay Zeka Destekli Çanakkale Sergisi"nin galası yapıldı

Antalya'da 'İnteraktif Yapay Zeka Destekli Çanakkale Sergisi'nin galası yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çanakkale Zaferi'ni konu alan interaktif yapay zeka destekli serginin galası Antalya'da gerçekleştirildi. Katılımcılar, tarihi anları deneyimleme fırsatı buldu.

Çanakkale Zaferi'ni konu alan "İnteraktif Yapay Zeka Destekli Çanakkale Sergisi"nin galası Antalya'da gerçekleştirildi.

Çanakkale Destanı'nı interaktif yapay zeka destekli uygulamalarla anlatan serginin galası, Antalya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) ve Selfie Park işbirliğiyle düzenlendi.

Selfie Park'taki büyük ekranlarda Çanakkale Boğazı'nın yansıtıldığı etkinlikte, Nusret Mayın Gemisi'nin boğaza mayın döşemesi, İngiliz ve Fransız gemilerinin patlatılması sahnelendi.

Etkinlikte, ayna etkisiyle sahnenin içine taşınan çocuklar, kendilerini yüz yüze projeksiyon ekran karşısında savaşta bir asker olarak görürken, Çanakkale Boğazı'nın savunmasını konu alan oyunlarla da tarihi mücadeleyi deneyimleme fırsatı buldu.

Ayrıca programda Seyit Onbaşı'nın mermiyi kaldırma sahnesi 8 metrelik ekranda canlandırıldı ve alanda kurulan sunum ekranlarında savaşta görev alan askerlerin fotoğrafları yer aldı.

Sergi tasarımcısı Murat Barçın, burada yaptığı konuşmada, serginin dünyada önemli yere sahip olduğunu söyledi.

Yansıtılan bütün bilgilerin gerçeğiyle aynı olduğunu vurgulayan Barçın, serginin bir grafik tasarım ya da video animasyon tasarımı olmadığını, yazılım aracılığıyla gerçekleştirildiğini kaydetti.

AGC Başkanı İdris Taş da Türkiye'de ilk kez Çanakkale Destanı'nın interaktif yapay zekayla sergilenecek olmasının kıymetli olduğunu ifade etti.

Sergi, 1-31 Mart'ta ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Rabia Sapmaz
İsrail, İran'a saldırı başlattı! Tahran'da çok sayıda patlama

İran'a saldırı başladı! Tahran'da çok sayıda patlama
Tahran'da peş peşe patlamalar! İşte ilk görüntüler

Tahran'ın kalbinden dumanlar yükseliyor! İşte ilk görüntüler
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan gözaltına alındı

Tanju Özcan gözaltına alındı! Suçlama hayli vahim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Sakarya'da engelli gence otobüste skandal zorbalık: Yer vermeyince üzerine oturdu

Bir anda kucağına oturdu, gerçeği öğrenince bile susmadı
Bu köyün tek sakini onlar! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar

Köyün tek sakinleri! 9 yıldır 3 metre karın altında nöbet tutuyorlar
Milyoner'de '5 çocuk annesiyim' dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı

"5 çocuk annesiyim" dedikten sonra söylediği şaşkınlık yarattı
Aldığı paraları ne yapacak? Fatma Kınık'ı şikayetten vazgeçen anneden yeni açıklama

Oğlunun canına karşılık aldığı tazminat için bakın kendini nasıl savundu
Pide almak için gittiği fırında dehşeti yaşadı

Pide alacaktı, dehşeti yaşadı
Bill Clinton'dan Epstein ifadesi: Hiçbir şey görmedim, hiçbir yanlış yapmadım

Epstein soruşturmasında ifade veren Clinton aile sırrını ifşa etti