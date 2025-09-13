Haberler

Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki Eserler Taşındı

Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki Eserler Taşındı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Arkeoloji Müzesi, yıkılıp yeniden yapılacak olması nedeniyle 100 bine yakın eserini güvenli bir şekilde taşıdı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de bulunduğu eserlerin korunacağını açıkladı.

ANTALYA Arkeoloji Müzesi'nde yer alan Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu 100 bine yakın eser, müzenin yıkılarak yeniden yapılacak olması nedeniyle taşındı.

Kültür Ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, NSosyal hesabından Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki eserlerin taşınma işlemine ilişkin paylaşım yaptı. Paylaşımda, Türkiye'nin sahip olduğu binlerce yıllık kültürel mirası simgeleyen eserlerin, özel tedbirler alınarak taşınma görüntüleri yer aldı.

'UYGUN İKLİMLENDİRME ŞARTLARINDA MİSAFİR EDECEĞİZ'

Bakan Ersoy, eserleri yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında muhafaza edeceklerini belirterek, "Depreme dayanıklı, zamanın koşullarına uygun, modern müzecilik anlayışıyla hayata geçireceğimiz yeni müze projesi için Antalya Arkeoloji Müzesi'ndeki 100 bine yakın eseri, uzman ekiplerimizce güvenle taşıdık. Herakles Lahdi ve Yorgun Herakles heykelinin de aralarında bulunduğu binlerce eserimiz özel koruma altında. Eserlerimizi yeni teşhirleri hazırlanana kadar sıkı güvenlik önlemleri altında, uygun iklimlendirme şartlarında geçici yerlerinde misafir edeceğiz. Kültür hazinelerimizi Antalya'daki yeni müzemize, geleceğe emanet ediyoruz" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti

Fenerbahçe-Trabzonspor maçının saati değişti
Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Milli Eğitim Bakan Yusuf Tekin'den açıklama var

Zorunlu eğitim süresi kısalıyor mu? Bakan Tekin'den açıklama var
Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni TOGG T10F ile Dolmabahçe'de test sürüşü yaptı

TOGG'un yeni modeli yollarda! İlk teslimat Erdoğan'a yapıldı
Fiyatı gram altınla yarışıyor: Bir ilimizde vatandaşın yüzünü güldüren taş

Fiyatı gram altınla yarışıyor: Toprak altından çıkarıp satıyorlar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sanki 40 yıldırı Türkiye'de! Icardi'den 12 Dev Adam paylaşımı

Gece yarısı yaptığı paylaşıma beğeni yağıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.