Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Planlama Çalışmaları Başlıyor

Türkiye Tasarım Vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Bilim Kurulu iş birliğiyle yürütülen ve depremden etkilenen Hatay'ın tarihi merkezinin yeniden hayat bulmasını, kültürel mirasını ve kent kimliğinin korunmasını amaçlayan "Antakya Tarihi Kent Merkezi Koruma Amaçlı Planlama Çalışmaları"nı sorumlu bir STK bilinciyle koordine edecek.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, Türkiye Tasarım Vakfı, Hatay'ın yeniden ihyası amacıyla yürütülen Bilim Kurulu'nun çalışmalarında gönüllü olarak yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın inisiyatifiyle, ulusal ve uluslararası alanda tarihçilerden, arkeologlardan, yer bilimcilerden, şehir plancılarından ve mimarlardan oluşan bir çalışma grubuna liderlik eden Türkiye Tasarım Vakfı, koruma planları ile tarihi şehri aslına uygun şekilde ihya süreçlerinde çalışacak.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un katılımıyla, dün Hatay Afet Koordinasyon Merkezi'nde düzenlenen 'Bilim Kurulu Toplantısı'na katılan Türkiye Tasarım Vakfı, Bakanlık kontrolünde, Hatay'da tarihi ve arkeolojik araştırmalar, bölgenin doğal ve sosyolojik yapısı, kent hafızası ve mimari dokusu üzerine çalışmalar yapıldıktan sonra kurulan planlama ve danışma ekibine liderlik ederek Hatay tarihi merkezinin ihyası için ihtiyaç duyulan tasarım ve planlama sürecini gönüllü olarak üstlendi. Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Hatay'ın merkez Antakya ilçesindeki kültürel mirasın ihya edilmesi için hazırlanan "Koruma Amaçlı İmar Planı"nın 1 Eylül'de askıya çıkacağını duyurmuştu.

" Hedefimiz bu eşsiz mirasın bizden sonraki nesillere korunarak aktarılmasını sağlamak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Tasarım Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kalyoncu, "Birçok medeniyet tarafından binlerce yılda oluşturulmuş önemli bir mirasa sahip Hatay'ımızın tarihi merkezinde Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın öncülüğünde yürütülecek koruma amaçlı planlama çalışmalarına Türkiye Tasarım Vakfı olarak gönüllü katkı sağlamaktan gurur ve mutluluk duyuyoruz. Ulusal ve uluslararası uzmanlarla birlikte oluşturduğumuz çalışma grubumuz ve Hatay'a gönül veren tüm paydaşlarımızın katkısı ile hedefimiz bu eşsiz mirasın bizden sonraki nesillere korunarak aktarılmasını ve tarihi Hatay merkezinin korunmuş kültür mirasıyla birlikte daha yaşanabilir ve dayanıklı bir hale gelmesini sağlamaktır. Katılımcılık prensibiyle yürüteceğimiz çalışmalarımızın ülkemizin tarihi kent merkezlerinin geleceğine ışık tutacak bir sonuç ortaya çıkaracağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Türkiye Tasarım Vakfı Genel Müdürü Barış Güleç ise, "Tasarım odaklı yaklaşım ile Türkiye'nin sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlamayı hedefleyen Türkiye Tasarım Vakfı ülkemiz için çalışmaya, ülkemiz için değer üreten adımlar atmaya devam edecektir. Bu konuda şimdiki adımımız kadim Anadolu şehri Hatay'ın tarihi merkezinin yeniden ihyası ve tarihi mirasın korunması çalışmalarına destek vermektir. Türkiye Tasarım Vakfımız ve ülkemiz adına büyük memnuniyet duyuyoruz." açıklamasında bulundu.