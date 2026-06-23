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Hatay'da "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri" sergisi açıldı

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Hatay'da açılan sergide, 1932-1939 yılları arasında bölgede çıkarılıp yurt dışındaki müzelere götürülen tarihi mozaik ve heykellerin replikaları sergileniyor. Sergi, kültürel mirası yeniden hatırlatmayı amaçlıyor.

Hatay'da, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Antakya Sanat Müzesi Derneği (ASM-DER) işbirliğiyle "Antakya'nın Yerinden Edilmiş Mozaikleri, Dağılmış Bir Mirası Birleştirmek" adlı sergi açıldı.

Cemil Meriç İl Halk Kütüphanesi'ndeki sergide 1932-1939 yılları arasında Hatay ve çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılarda gün yüzüne çıkarılan ancak daha sonra yurt dışındaki farklı müzelere götürülerek sergilenen tarihi mozaik ve heykellerin aslına uygun replikaları yer alıyor.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Abdullah Dinç, yaptığı konuşmada bugün sadece bir serginin kapılarını açmadıklarını aynı zamanda Antakya'nın farklı ülkelere, farklı şehirlere dağılmış kültürel hafızasının izlerini yeniden bir araya getirdiklerini söyledi.

Bir eserin bulunduğu yerden ayrılabileceğini ancak doğduğu topraklarla olan bağını hiçbir zaman kaybetmeyeceğini belirten Dinç, Antakya'nın tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapan, kültürlerin, inançların ve dillerin buluştuğu önemli bir uygarlık merkezi olduğunu kaydetti.

Mozaiklerin yalnızca estetik değeri olan sanat eserleri olmadığını vurgulayan Dinç, şöyle konuştu:

"Her bir mozaik, bir dönemin hayata bakışını, estetik anlayışını, gündelik yaşamını, inançlarını ve insan hikayelerini günümüze taşıyan tarihi bir belgedir. 1932-1939 yılları arasında Antakya ve çevresinde gerçekleştirilen arkeolojik kazılar, kentin sahip olduğu olağanüstü kültürel zenginliği dünya kamuoyuna göstermiştir. Bu kazılarda gün yüzüne çıkarılan çok sayıda mozaik ve heykel, bugün dünyanın farklı müzelerinde sergilenmektedir. Bu eserler bulundukları müzelerde milyonlarca insana Antakya'nın sanatını ve medeniyet birikimini anlatmaktadır. Ancak onların asıl hikayesi burada,

Antakya'da başlamıştır. İşte bugün açılışını yaptığımız bu sergi, eserlerin başladığı yer ile bugün bulundukları yerler arasında anlamlı bir hafıza köprüsü kurmaktadır."

Dinç, sergide 11 farklı kazıya ait 27 mozaik paneli ile 2 heykel replikasının yer aldığını kaydetti.

ASM-DER Başkanı İskender Azaroğlu da serginin amacının farkındalık yaratarak, gelecek nesillere geçmişiyle kültürel bağ kurmalarını sağlamak olduğunu belirtti.

Antakya Belediye Başkanı İbrahim Naci Yapar ise Antakya'nın kültürel mirasının her yönüyle büyük bir zenginlik barındırdığını söyledi.

Serginin, yurt dışındaki müzelere dağılmış Antakya eserlerinin yeniden hatırlanmasına katkı sunduğunu ifade eden Yapar, bu tür çalışmaların gelecek kuşaklara kültürel mirasın aktarılması açısından önem taşıdığını dile getirdi.

Sergi, bir yıl boyunca ziyaretçilere açık olacak.

Kaynak: AA / Salim Taş
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