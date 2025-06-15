Antakya Medeniyetler Korosu, Yeşilçam Sinema Günleri Kapsamında Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Yeşilçam Sinema Günleri Kapsamında Konser Verdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antakya Medeniyetler Korosu, Samandağ Belediyesinin düzenlediği Yeşilçam Sinema Günleri etkinlikleri kapsamında, Atatürk Sahil Parkı'nda müzikseverlerle buluştu. Şef Meltem Bingöl yönetimindeki koro, dinleyicilerle birlikte keyifli anlar yaşattı.

Antakya Medeniyetler Korosu, Samandağ Belediyesinin Yeşilçam Sinema Günleri etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Samandağ ilçesi Atatürk Sahil Parkı'nda müzikseverlerle buluştu.

Şef Meltem Bingöl yönetimindeki koroyu dinleyenler, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda seyirciler koroyu ayakta alkışladı.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da dinleyiciler arasında yer aldı.

Kaynak: AA / Hikmet Say - Kültür Sanat
Ünlü şarkıcı İran'da mahsur kaldı: Lütfen dualarınızı esirgemeyin

Ünlü şarkıcı yangın yerine dönen İran'da mahsur kaldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'a müjde! Barcelona'dan bonservissiz transfer

Barcelona serbest bırakıyor, Türkiye'ye bonservissiz geliyor
''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna Olise'den olay cevap

''10 gol yediler, oyuncuları için üzüldünüz mü?'' sorusuna olay cevap
Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza

Kenan Yıldız'dan 5 yıllık imza
Ali Babacan'dan çağrı: Gerilimi düşürecek adımlar atılmalı

Ali Babacan'dan İsrail-İran çatışmasına ilişkin dikkat çeken çağrı
Netanyahu, İran'ın enkaza çevirdiği Bat Yam kentinde görüntülendi

Yunanistan'a kaçtığı iddia edilen Netanyahu bakın nerede görüntülendi
Toplu taşımada taciz skandalı! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın

Toplu taşımada taciz! Kızı yaşındaki kadına yaptıklarına bakın
LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu

LGS'de öğrencileri şaşırtan Arda Güler sorusu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.