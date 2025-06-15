Antakya Medeniyetler Korosu, Yeşilçam Sinema Günleri Kapsamında Konser Verdi

Antakya Medeniyetler Korosu, Samandağ Belediyesinin Yeşilçam Sinema Günleri etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Hatay'da birlikte yaşama kültürünü tüm dünyaya göstermek için 2007'de 3 semavi din ve farklı mezhepten kişilerin katılımıyla kurulan ve bugüne kadar birçok konser veren koro, Samandağ ilçesi Atatürk Sahil Parkı'nda müzikseverlerle buluştu.

Şef Meltem Bingöl yönetimindeki koroyu dinleyenler, seslendirilen şarkılara eşlik etti.

Konserin sonunda seyirciler koroyu ayakta alkışladı.

Samandağ Belediye Başkanı Emrah Karaçay da dinleyiciler arasında yer aldı.