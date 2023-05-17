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Antakya Medeniyetler Korosu Samsun'da konser verdi

Antakya Medeniyetler Korosu Samsun'da konser verdi

Kültür Sanat Haberleri

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Samsun'da konser verdi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde 7 üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Samsun'da konser verdi.

Üç semavi din, farklı mezhep, kültür ve meslekten kişilerin bir araya gelerek kurduğu Antakya Medeniyetler Korosu, "9 Mayıs Avrupa Günü Dayanışma Konserleri" kapsamında, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası AB Bilgi Merkezi'nin ev sahipliğinde Samsunlu sanatseverlerle buluştu.

Mozaik kent Hatay'da kurulan ve farklı etnik köken ve inançlara sahip üyelerden oluşan Antakya Medeniyetler Korosu, deprem yaralarının sarılması için sekiz ilde sanatseverlerle buluşuyor. Her yıl farklı temalarla birlik ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla kutlanan 9 Mayıs Avrupa Günü'nde bu yıl beraberlik ve barış ruhunu vurgulamanın yanı sıra yaşanan deprem felaketine ilişkin dayanışmaya da dikkat çekiliyor.

Depremlerde yedi üyesini kaybeden Antakya Medeniyetler Korosu, Edirne, Eskişehir, Denizli ve Antalya'dan sonra Samsun'da, Büyükşehir Belediyesi Sanat Merkezi'nde verdiği konser sanatseverlerce beğeniyle takip edildi.

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Kaynak: AA / Mehmet Kumcağız - Kültür Sanat

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