Ankara'nın Çubuk ilçesinde 16. Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali Hazırlıkları Başladı

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin hazırlık toplantısı gerçekleştirildi. Festivalin tarihi, hazırlanacak turşular ve bunların fiyatları ele alındı. Festival, 7-10 Eylül tarihlerinde yapılacak ve yerel sanatçıların yanı sıra Mustafa Ceceli, Semicenk, Demet Akalın ve Özgür Can Çoban gibi isimleri ağırlayacak.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde bu yıl 16'ncısı gerçekleştirilecek Uluslararası Çubuk Turşu ve Kültür Festivali'nin hazırlık toplantısı gerçekleştirildi.

Belediye Başkanı Baki Demirbaş başkanlığında Çubuk Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda, festivalin tarihi, hazırlanacak turşular ve bunların fiyatları ele alındı.

Başkan Demirbaş, ilçenin sahip olduğu değerlerin tanıtımına ve ürünlerinin markalaştırılmasına büyük önem verdiklerini belirtti.

Festivali 7-10 Eylül tarihlerinde yapmayı istediklerini aktaran Demirbaş, şöyle konuştu:

"Daha öncekilerde olduğu gibi bu festivalimizde de tüm odalarımızın ve sivil toplum kuruluşlarımızın bizzat işin içerisinde olmasını bekliyoruz. Festivalimiz ilçe ekonomisine çok büyük girdi sağlayan bir etkinliktir. Festivalimize yaklaşık bin stant başvurusu olurken, bunlar arasında komite tarafından elemeler yapılacak."

Demirbaş, 6 ülkeden halk oyunları gruplarının katılacağı festivalde yerel sanatçıların yanı sıra Mustafa Ceceli, Semicenk, Demet Akalın ve Özgür Can Çoban'ın sahne alacağını kaydetti.