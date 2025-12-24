Ankara'da 'Yaşayan Miras Okulu' açıldı / Ek görüntü

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı tarafından Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde, 'Yaşayan Miras Okulu' açıldı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un da açılışına katıldığı okulda, somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması hedefleniyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hayata geçirilen 'Yaşayan Miras Okulu Projesi', Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde düzenlenen programla tanıtıldı. Programa, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un yanı sıra Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Öcal Oğuz, öğrenciler, öğretmenler ve davetliler katıldı. Proje ile somut olmayan kültürel mirasın kuşaktan kuşağa aktarılması hedefleniyor. Proje, kültürel mirası yalnızca korumayı değil; yaşayarak öğrenme, üretme ve paylaşma anlayışıyla geleceğe taşımayı amaçlıyor.

'TÜRKİYE'NİN DÖRT BİR YANINA YAYGINLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORUZ'

Bakan Ersoy, projenin, kültürel mirası yaşayan bir değer olarak ele alan güçlü bir yaklaşımın ürünü olduğunu söyledi. Ersoy, solmayan kültürel mirasın bir milletin hafızası olduğunu işaret ederek, "Bu proje ile bu değerleri yalnızca anlatmakla yetinmiyor; çocuklarımızın ve gençlerimizin bizzat deneyimlemesini, öğrenmesini ve üretmesini hedefliyoruz. Yaşayan Miras Okulu'nu Ankara'da pilot uygulama olarak başlatıyor, bu modeli zamanla Türkiye'nin dört bir yanına yaygınlaştırmayı amaçlıyoruz. Çünkü biz, kültürel mirasın yalnızca korunacak bir değer değil; öğrenilecek, üretilecek ve paylaşılacak yaşayan bir miras olduğuna inanıyoruz. Bu proje neticesinde çocuklarımız 'Yaşayan Miras Elçisi' olacaklar. Ustalarla çıraklar arasında kuşaklar arası doğru ve sahici bir aktarım sağlanmış olacak. Kültürel mirasın aktarımı konusunda zamanla kopmuş olabilecek bir zincir varsa, bu zincir yeniden bağlanmış olacak. Usta ile çırak arasında kültürel olarak yaşanan kuşaklar arası uzaklaşma ise en aza indirilecektir" diye konuştu.

'USTA-ÇIRAK İLİŞKİSİNİ DOĞRUDAN DENEYİMLEYECEKLER'

Yaşayan Miras Okulu'nun, eğitim-öğretim yılı boyunca 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'nde eğitim vereceğini belirten Bakan Ersoy, "Proje; Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğümüzün koordinasyonunda, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Milli Eğitim Bakanlığımız, üniversitelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız ve müzelerimizle iş birliği içinde yürütülecektir. Bu yönüyle proje, aynı zamanda güçlü bir kurumsal dayanışmanın da örneğini oluşturacaktır. Çalışmalar; farkındalık, uygulama ve paylaşım olmak üzere 3 aşamada ilerleyecek. Çocuklarımız, somut olmayan kültürel mirasın ne olduğunu etkileşimli sunumlar ve atölyelerle öğrenecekler. İkinci adım olarak; çocuklarımız ve gençlerimiz, deneyimli ustalarımızın rehberliğinde düzenlenen uygulamalı çalışmalarda usta-çırak ilişkisini doğrudan deneyimleyecekler. Üniversiteli gençlerimiz ise bu süreci belgeleyerek, dijital içerikler ve yaratıcı iletişim çalışmalarıyla mirasımızı çağın diliyle görünür kılacaklar" ifadelerini kullandı.

'YAŞAYAN İNSAN HAZİNESİ SAYIMIZ 102'YE YÜKSELDİ'

Bakan Ersoy, bugüne kadar 7 bin 38 kültürel miras taşıyıcısına 'Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı Kartı' verildiğini hatırlatarak, "Bu rakam, kültürel birikimimizin ne kadar güçlü ve canlı olduğunu açıkça göstermektedir. Aynı kararlılıkla ulusal envanter çalışmalarımızı da sürdürüyoruz. 2025 yılı itibarıyla, 16 yeni unsurun eklenmesiyle Somut Olmayan Kültürel Miras Türkiye Ulusal Envanteri'ne kayıtlı unsur sayımız 368'e ulaşmıştır. Yerel uygulamalara yapılan 162 yeni kayıtla birlikte toplam kayıt sayısı ise 1707'ye yükselmiştir. Kültürel mirasımızın belirli unsurlarını icra etme ve yeniden yorumlama konusunda üstün bilgi ve beceriye sahip kişileri ise 'Yaşayan İnsan Hazinesi' olarak ilan ediyoruz. 2025 yılında yapılan 10 yeni kayıtla, Yaşayan İnsan Hazinesi sayımızı 102'ye yükseltmiş bulunuyoruz" dedi.

FARKINDALIK VE EĞİTİM ATÖLYELERİ

Ersoy, konuşmasının ardından öğrencilerle birlikte ilk zili çalarak 'Yaşayan Miras Okulu'nu açtı. Bakan Ersoy, öğrencilerle birlikte okuldaki 'Dede Korkut Hikayeleri Anlatımı', 'Nasreddin Hoca Fıkraları Anlatımı', 'Meddah Gösterileri', 'Karagöz', 'Anadolu Masalları Anlatımı', 'Geleneksel Türk Çalgıları Atölyesi', 'Geleneksel Çocuk Oyunları', 'Türk Strateji ve Zeka Oyunu Mangala', 'Geleneksel Türk Okçuluğu', 'Ebru Sanatı', 'Çini Sanatı', 'Hüsn-i Hat ve Kaligrafi' ile 'Ahşap Baskı' atölyelerini gezdi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Celal ATALAY/ANKARA,