Ankara'da tescilli çeşmelerin restorasyon çalışmaları devam ediyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Ulus tarihi kent merkezinde bulunan 11 tescilli çeşmenin restorasyon projesini sürdürüyor. Çalışmalar kapsamında Aslanhane, Gecik Kadın ve Alaattin camilerindeki çeşmeler ile Ahi Elvan, Kağanı, Kağnıcıoğlu, Konuklar, Altı Ayaklı, Emine Hanım, Hacı Doğan ve Devduran çeşmeleri restore ediliyor. Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, 20'den fazla tescilli çeşmenin bulunduğunu belirtti ve restorasyonun özgün dokuyu koruyarak yapıldığını ifade etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesinin, Ulus tarihi kent merkezinde tescilli 11 çeşmeye yönelik restorasyon projesi devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Ulus tarihi kent merkezi sınırlarındaki Aslanhane (Ahi Şerafettin), Gecik Kadın ve Alaattin camilerindeki çeşmeler ile Ahi Elvan, Kağanı, Kağnıcıoğlu, Konuklar, Altı Ayaklı, Emine Hanım, Hacı Doğan ve Devduran çeşmelerinde restorasyon çalışmaları yürütülüyor.

Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Ulus tarihi kent merkezinde 20'nin üzerinde tescilli çeşme bulunduğunu bildirdi.

Restorasyon başlatılan 11 çeşmeden 4'ünde çalışmaların tamamlandığını belirten Ödemiş, şunları kaydetti:

"Bakanlığımız ve hocalarımızın denetiminde bu çeşmelerimizin mümkün olduğunca dokusunu koruyarak çalışmalarımızı yapıyoruz. Çeşmelerde kullanılacak taşları numaralıyorlar, ardından çalışması biten taşlar yerine monte ediliyor. Eğer monte edilemeyecek derecede hasar görmüş taşlar varsa onların yerine özgün taşları bulup monte ediyoruz."