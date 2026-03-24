Ankara'da öğrencilerin çektiği "Çanakkale" temalı belgeselin galası yapıldı

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinden Çanakkale'ye giden Türk ve yabancı öğrencilerin çektiği "Dedem de Buradaydı" adlı belgeselin galası yapıldı.

Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öncülüğünde yürütülen proje kapsamında liseliler ve Irak, İran, Lübnan, Kosova ve Mısır gibi ülkelerden 21 yabancı öğrenci, Çanakkale Savaşı'nda yaşananların anlatıldığı belgesel hazırlamak için bir araya geldi.

Çekimleri Çanakkale'de gerçekleştirilen belgeselin yönetmenliğini, okul müdürü Asuman Güner üstlendi.

Öğrencilerin uzun uğraşları sonucu hazırlanan belgesel için Uluslararası Milli İrade Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde gala programı düzenlendi.

Programın ilk bölümünde öğrenciler, "Hatıra 111" adını verdikleri tiyatral sunumda, müzik ve çeşitli nesneler eşliğinde Çanakkale Savaşı'nın tarihini anlattı.

Sunumun ardından "Dedem de Buradaydı" belgeselinin gösteriminin yapıldığı etkinliğe, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Celile Eren Ökten, Gölbaşı Kaymakamı Erol Rüstemoğlu ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Serap Yılmaz da katıldı.

Katılımcılar düşüncelerini paylaştı

Ökten, programın ardından AA muhabirine, gençlerin tarih bilincine sahip çıkmasının kendilerini duygulandırdığını söyledi.

Öğrencilerin müzik, tiyatro ve belgeseli bir araya getirdiği programın, geçmişle kurulan bağı güçlü şekilde yansıttığını belirten Ökten, gençlerin Türkçeyi etkili ve doğru kullanmasının da dikkat çekici olduğunu vurguladı.

Kaymakam Rüstemoğlu da programın hem sahne anlatısı hem de belgesel yönüyle farklı ve etkileyici içerik sunduğunu ifade ederek, öğrencileri performanslarından dolayı kutladı.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz ise programın izleyiciler üzerinde derin etki bıraktığını belirterek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenlere teşekkür etti.

Okul müdürü Asuman Güner, uluslararası imam hatip okullarının, farklı ülkelerden öğrencileri bir araya getiren özgün bir eğitim modeli olduğunu, projeyle Çanakkale'nin ortak bir miras olarak görünür kılınmasının amaçlandığını söyledi.

Yabancı öğrencilerden Iraklı Lare Omar Hama-Amin, Çanakkale ziyaretinin kendisi için çok anlamlı olduğunu, farklı milletlerin aynı amaç uğruna bir araya gelmesinin kendisini duygulandırdığını dile getirdi.

İranlı Maryam Mollazadeh de Çanakkale'de ziyaret ettikleri şehitlikte birlik ve kardeşlik duygusunu derinden hissettiklerini vurguladı.

Kaynak: AA / Soner Aksakal
