Ankara'nın Elmadağ ilçesinde üç kuşak 'çinti' güzeli yarışması düzenlendi. Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kadın çinti kıyafetleri sandıklardan gün yüzüne çıkartıldı. Elmadağ ilçe meydanında düzenlenen analı, kızlı ve torunlu konseptindeki 3 kuşak 'çinti' güzeli yarışmasında ortaya renkli görüntüler çıktı.

Ankara'da 3 kuşak 'çinti' güzeli yarışması düzenlendi

ANKARA - Ankara'nın Elmadağ ilçesinde üç kuşak 'çinti' güzeli yarışması düzenlendi.

Unutulmaya yüz tutmuş geleneksel kadın çinti kıyafetleri sandıklardan gün yüzüne çıkartıldı. Elmadağ ilçe meydanında düzenlenen analı, kızlı ve torunlu konseptindeki 3 kuşak 'çinti' güzeli yarışmasında ortaya renkli görüntüler çıktı. Anneler, kızlar ve torunlar yarışmada geleneksel çinti kıyafetlerini giydi, ilçe meydanında boy gösterdi. Yarışmacılar üstlerindeki çinti kıyafetleriyle geçmişi günümüze taşıdı.

3 kuşak 'çinti' güzeli yarışmasına 3 kişiden oluşan 10 grup katıldı. Toplamda 30 kadının gruplar halinde yarıştığı yarışmayı izlemek için yüzlerce vatandaş geldi. Yarışmanın yanı sıra Elmadağ Belediyesine ait seğmenler folklor ekibi de ilçe meydanında sahne aldı. Seğmenler folklor ekibinin gösterisinin ardından sahnede geleneksel kına yakma töreni gerçekleşti. Elmadağ yöresinin geleneklerine göre kınanın kadınların ayaklarına yakılması günün en dikkat çekenleri arasında yer aldı.

"Çinti, düğünü olan bir kadın için olmazsa olmazdır"

Yarışmaya katılan Ceylan Çam, üzerindeki kıyafetlerin ağabeyinin çocukluğundan kalma sandıktan çıktığını belirterek, "Bu gelin olurken giyilen kıyafetim. Bunlar bu şekilde değerlendiriliyor. O yüzden bu düğünü olan bir kadın için olmazsa olmazdır" dedi.

"Kızım olsaydı eğer bunları onların da giymesini isterdim"

Çinti kıyafeti kendisine 40 sene önce kayınvalidesi tarafından dikildiğini vurgulayan Şengül Özel, "Bugün mesela üzerimdeki kıyafeti sandıktan çıkardıktan sonra onu hüzünle anımsayarak mutlu bir şekilde giydim. Yeleğimi ve tülbendimi başka bir yerden temin ettim. Bu şekilde üzerimdeki kıyafetleri bir araya getirdim. Gururla üzerimde taşımaya çalışıyorum. Kızım olsaydı eğer bunları onların da giymesini isterdim" diye konuştu.

Yarışmanın jüri üyesi Satı Alaş ise yarışmayı kazanmanın kriterlerini açıkladı. Alaş, yarışmacıların kemer ve yaşmak gibi kıyafet parçalarının güzel olması gerektiğine dikkati çekerek, "Yaşmağımız, kemerimiz ve giydiğimiz çintimiz atalarımızdan gelen kriterlerdir. Gençlerimiz giymiyor bizde bunlara öncü olmak istiyoruz" dedi.

Yarışmayı kazanan isimler ise 'analı' kategorisinde yarışan Ümmühan Seymen, 'kız' kategorisinde yarışan Gamze Budak, 'torun' kategorisinde yarışan Eydan Eylül Uğur oldu. Yarışmayı kazanan isimlere ise ödül olarak çinti kıyafeti verildi.