Türk Dünyası Turizm Başkenti Anahtarı Ankara'ya Devredildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı, 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' anahtarının 2025 Turizm Başkenti Manas'tan 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya devredildiğini açıkladı. Bu unvan, Ankara'da kültür-sanat etkinlikleri ve turizm tanıtım çalışmaları ile Türk dünyası dayanışmasını güçlendirecek.

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı, 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanının sembolü olan anahtarın, 2025 Turizm Başkenti Manas'tan, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya devredildiğini açıkladı.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Ortak kültürün ve güçlü turizm vizyonunun sembolü olan 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' anahtarını teslim aldık. Türk Devletleri Teşkilatı tarafından yürütülen 'Türk Dünyası Turizm Başkenti' ünvanının sembolü olan anahtar, 2025 Turizm Başkenti Manas'tan, 2026 Türk Dünyası Turizm Başkenti Ankara'ya devredildi. Bu devirle birlikte, Türk dünyasının turizm vizyonu, kültür-sanat buluşmaları ve şehir tanıtım çalışmaları 2026 yılı boyunca Ankara'da gerçekleştirilecek. Kültür diplomasisini güçlendiren, Türk dünyası dayanışmasını görünür kılan bu önemli unvan, Ankara'mızı ortak hafızanın ve turizmin buluşma noktası haline getirecek" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
