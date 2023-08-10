Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı

ÇANAKKALE - ' Çanakkale Geçilmez Destanı'nın dönüm noktası olan 'Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü, Tarihi Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda törenle kutlandı.

Çanakkale Boğazı'nı geçemeyeceklerini anlayınca Gelibolu Yarımadası'na karadan çıkarma yaparak buradan Boğaz'a ulaşmayı deneyen İtilaf Devletleri'nin umutlarının yok edildiği 10 Ağustos Anafartalar Zaferi'nin 108'inci yıl dönümü kutlandı. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ev sahipliğinde, Gelibolu Yarımadası'ndaki Conkbayırı'nda Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törene, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Ayhan Gider, Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Turhan Ecevit, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız, Çanakkale Belediyesi Başkan Vekili Süleyman Canpolat, Avustralya Savunma Ateşesi Albay Benjamin Esler, Avustralya'nın Çanakkale Konsolosu Harry Hall, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, İl Emniyet Müdürü Selim Arıcı, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Sadi Akman, kurum amirleri, STK'lar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Törende, Atatürk Anıtı'na, Çanakkale Valiliği, 2'nci Kolordu Komutanlığı, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı ve Avustralya Hükümeti çelenkleri sunuldu. Şehitler anısına saygı duruşunda bulunuldu ve saygı atışı gerçekleştirildi. Türk bayrağı, İstiklal Marşı eşliğinde göndere çekildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına konuşan Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanlığı'nda görevli Piyade Kurmay Yarbay Mustafa Fatih Karabulut, "Anafartalar Grup Komutanı Albay Mustafa Kemal'in dehası ve kahramanlığına, mehmetçik tarafından güven bağının kurulması ve hayranlıkla tanık olunması aynı zamanda milli mücadelenin doğal liderini de belirlemiştir. Çanakkale'de devleşen, gönüllerimizde ebedileşen ve tarihin altın sayfalarında destanlaşan yüce kahramanlar, huzur içinde uyuyunuz. Geçit vermediğiniz bu vatan emin ellerdedir. Uğruna hiç düşünmeden seve sev canınızı feda ettiğiniz bağımsızlık ve özgürlüğümüzün sembolü şanlı bayrağımız, bu aziz vatan toprakları üstünde sonsuza kadar dalgalanacaktır" dedi.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ise, "108 yıl önce bu topraklarda çok büyük bir mücadele verildi. Türk milleti o yıllarda kararmış ufuklarına bakarak burada büyük bir işaret fişeği ortaya attı. ve bu toprakları, 'Çanakkale'yi Geçilmez' yaptı. İşte bu topraklarda, Conkbayırında olanlar, sorumluluk makamında olanlar, ne kadar büyük bir tarihi sorumluluğun, ne kadar önemli bir görevin üzerlerinde, sırtlarında olduklarını çok iyi biliyorlardı. ve onlar, o büyük insanlar, o yüksek ruhlu insanlar, tarihi sorumluluklarını hakkıyla yerine getirdiler. ve bu dünyada saygıyla hatırlanmaya hak ettiler. Şunu çok iyi biliyoruz. Onlar bu tarihi görevlerini yaparken, canlarını hiçe sayarken, ileriye seller gibi atılırken, sadece bir düşünceleri vardı. Vatan sağolsun. Evet vatan sağ oldu, şimdi de sağ, bundan sonra da bu vatan sağ olacak. ve onların hatıraları her zaman yaşayacak. Onların bu hatıralarını, burada ortaya çıkan Çanakkale ruhunu hiç bir zaman unutmayacağız ve unutturmayacağız. ve gelecek kuşaklara aktaracağız. Ağustos ayındayız. Ağustos ayı bu aziz milletin kahraman Türk milleti için zaferler ayıdır. Tarih yolculuğumuzda zaferleri ve mazisi insanlık tarihiyle başlayan kahraman Türk milletinin tarih yolculuğunda Ağustos ayı çok önemli bir aydır. 10 Ağustos'ta Çanakkale'yi Ggeçilmez yaptık. ve Anafartalar Zaferimizi dünyaya ilan ettik ve Anafartalar zaferiyle Çanakkale'nin Geçilmez olduğu bir kez daha anlaşılmış olduğunu anlayan düşman geriye çekilme planları yapmaya başladı. 26 Ağustos'taki büyük taarruz, 30 Ağustos'taki Başkomutanlık Meydan Muharebesi Anadolu'ya Türk mührünü ebediyen vurmuştur. ve yine Malazgirt Meydan Muharebemiz Anadolu'ya, Türklere kapılarını açan Malazgirt Meydan Muharebemiz Ağustos ayında meydana gelmiştir. Buradan Conkayırı'ndan Kocatepe'ye, Haymana Ovası'na, Afyon Ovası'na, Malazgirt Ovası'na bin selam olsun. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümünü idrak ediyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşuna giden yolların başladığı topraklardayız. Çanakkale 'Tarihi Alan'dayız. Zor zamanların işaret fişeği olan Çanakkale zaferleri bu milletin milli mücadeleye olan inancını kuvvetlendirmiş ve Kurtuluş Savaşımızın Başkomutanı olan Mustafa Kemal Atatürk'ümüzü de tarih sahnesine çıkarmıştır. O yüzden Cumhuriyet'imize giden yolda Çanakkale fedakarlığının, Çanakkale kahramanlığının ne kadar önemli olduğunu çok iyi biliyor ve Tarihi Alan Başkanlığı olarak çalışmalarımızı bu yönde ilerletiyoruz. Bu emanet topraklara, şühedanın kefensiz yatmış olduğu basarken sahi toprak diyerek basamadığımız bu topraklara göz bebeğimiz, gözümü gibi bakıyoruz, koruyup koluyoruz. Burada doğan Çanakkale ruhunu genç nesillere aktarmayı bir borç biliyoruz. İnşallah bir gün bu artan ziyaretçi yoğunluğuyla beraber bu toprakları gelip ziyaret etmeyen, Çanakkale ruhunu teneffüs etmeyen hiçbir Türk evladı kalmayacaktır" diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dua edildildi. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Gelibolu 2'nci Kolordu Komutanı Tümgeneral Rasim Yaldız ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir,

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı şeref defterini imzalamasıyla Conkbayırı'ndaki tören son buldu. Programın ardından Conkbayırındaki, Alan Kılavuzları tarafından yaptırılan çeşmenin açılışı gerçekleştirildi.

Çanakkale Savaşları sırasında, İtilaf birlikleri Seddülbahir ve Arıburnu'ndaki çarpışmalardan sonra Gelibolu Yarımadası'nı buralardan geçmenin imkansız olduğunu görerek, kuzeydeki Anafartalar'da yeni bir cephe açtı ve Conkbayırı'nı ele geçirdi. Ancak 10 Ağustos 1915'te Mustafa Kemal'in emriyle başlatılan süngü hücumuyla, düşman püskürtüldü ve İtilaf Devletleri, Anafartalar'dan Gelibolu Yarımadası'nı geçemedi.