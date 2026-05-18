Anadolu Üniversitesi'nin 4 müzesi Müzeler Haftası'nda ziyaretçilerini bekliyor

Müzeler Haftası, dünya genelinde kültürel mirasın korunması, tanıtılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla çeşitli etkinliklerle kutlanırken müzeler geçmiş ile bugün arasında köprü kuran önemli kültür kurumları olarak öne çıkıyor. Sanatın, tarihin ve bilimin somutlaştığı bu yapılar, toplumsal hafızanın canlı tutulmasına katkı sağlarken, özellikle genç kuşaklarda tarih bilincinin gelişmesinde de önemli bir rol üstleniyor. Anadolu Üniversitesi de bünyesinde yer alan Çağdaş Sanatlar Müzesi, Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Eğitim Karikatürleri Müzesi ve Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi ile bu kültürel misyona katkı sunmaya devam ediyor.

Cumhuriyet Tarihi Müzesi kuruluş felsefesini ziyaretçilere aktarıyor

Müzelerin geçmişle bugün arasında bağ kuran, bilimin, sanatın ve tarihin somutlaştığı mekanlar olduğunu vurgulayan Cumhuriyet Tarihi Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Dr. Burcu Çalıkuşu Aykanat müzelerin yalnızca sergi alanları değil aynı zamanda birer eğitim kurumu niteliği taşıdığını belirtti. Öğr. Gör. Dr. Aykanat, özellikle genç kuşaklarda tarih bilincinin oluşmasında önemli bir rol üstlendiğini ifade etti. Müzelerin, sergilenen eserler aracılığıyla geçmişin zihinde somutlaşmasını sağladığını dile getiren Aykanat, bu yönüyle toplumsal hafızanın oluşumuna katkı sunduğuna dikkat çekerken, Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin Türk tarihi ve Milli Mücadele'ye ışık tutan salonlarıyla Cumhuriyet'in kuruluş felsefesini ziyaretçilere aktardığını ve müzenin Eskişehir'de yaşanan tarihi dönüşümü de görünür kıldığını dile getirdi. 1994 yılında açılan müzenin, üniversite müzeciliği açısından örnek teşkil eden yapılardan biri olduğunu vurgulayan Aykanat, Cumhuriyet Tarihi Müzesi'nin yalnızca akademik çevrelerin değil, her yaştan ziyaretçinin ilgisini çeken önemli bir kültür merkezi olduğunu kaydetti.

Çağdaş Sanatlar Müzesi, Türkiye'de ortaya konan sanatı yansıtmayı amaçlıyor

Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nin de 700'ü aşkın eserden oluşan daimi koleksiyonundan özel bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturduğunu ifade eden Çağdaş Sanatlar Müzesi Müdürü Prof. Dr. İsmail Özgür Soğancı, sergide Abidin Dino, Kayıhan Keskinok, Yusuf Ziya Aygen, Adnan Çoker ve Hüsamettin Koçan gibi Türk sanat tarihinde önemli yere sahip sanatçıların eserlerine yer verildiğini belirtti. Seçkinin özellikle son 40 yılda Türkiye'de ortaya konan sanatsal üretimi kapsamlı bir şekilde yansıtmayı amaçladığını vurgulayan Prof. Dr. Soğancı, farklı dönem ve sanat anlayışlarını bir araya getiren serginin hem içerik hem de biçim açısından geniş bir sanat perspektifi sunduğunu belirtti. Soğancı, kampüs ve çevre illerden tüm sanatseverleri müzenin tarihi binasında yer alan sergiyi ziyaret etmeye davet etti.

Eğitim Karikatürleri Müzesi yaşayan müze anlayışıyla yenileniyor

Müzenin 1900'lü yılların başında inşa edilen tarihi bir Odunpazarı evinde hizmet verdiğini ve 265 metrekarelik bir alanda faaliyet gösterdiğini belirten Eğitim Karikatürleri Müzesi Müdürü Öğr. Gör. Tahir Kutluay Aksoy, Türkiye'de bir ilk olan Karikatür Sanatını Araştırma ve Uygulama Merkezi'nin parçası olarak akademik temel üzerinde çalışmaların sürdürüldüğünü ifade etti. Müze içerisinde Türk karikatür sanatına adanmış özel bölümlerin, Eskişehirli karikatürcülere ayrılan alanların, portre odasının ve süreli sergi salonlarının bulunduğunu aktaran Öğr. Gör. Aksoy ziyaretçilere yalnızca bir sergi alanı değil, aynı zamanda atölye çalışmaları ve zengin bir ihtisas kitaplığı da sunduklarını söyledi. Müzenin 'yaşayan müze' anlayışıyla sürekli yenilenen sergilere ev sahipliği yaptığını belirten Aksoy, müzenin akademik araştırmalar için önemli bir kaynak merkezi olarak da işlev gördüğünü ifade etti.

Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi kaligrafi ve tipografiyi kültür alanına dönüştürüyor

Anadolu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Sanatlar Bölümü'nün yaklaşık 40 yıllık birikimiyle Türkiye'de sanat hayatına yön veren önemli kurumlardan biri olduğunu ifade eden Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mehtap Uygungöz, bölümün bu köklü kültürel mirasıyla uluslararası sanat ortamına katkı sunduğunu belirtti. Dr. Öğr. Üyesi Uygungöz, 2009 yılından bu yana düzenlenen Uluslararası Anadolu Kaligrafi ve Tipografi Etkinliği'nin dünyanın önde gelen organizasyonları arasında yer aldığını ve çok sayıda yerli ve yabancı sanatçıyı Eskişehir'de buluşturduğunu aktarırken, bu etkinliklerin kaligrafi ve tipografi alanında Türkiye'nin uluslararası görünürlüğünü artırdığını vurguladı. 2023 yılında açılan Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi'nin bu birikimin kalıcı bir kültür alanına dönüştürülmesi açısından önemli bir adım olduğunu belirten Uygungöz, müzenin koleksiyon sergileriyle birlikte akademisyen ve sanatçıların eserlerine de ev sahipliği yaptığını söyledi.

Müzeler ziyaretçilerini ağırlıyor

Anadolu Üniversitesi bünyesindeki müzeler, Müzeler Haftası kapsamında sanat, tarih ve kültür alanında sundukları etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamayı sürdürüyor. Çağdaş Sanatlar Müzesi, Yunus Emre Kampüsü içerisinde; Cumhuriyet Tarihi Müzesi, Eğitim Karikatürleri Müzesi ve Yunus Emre Yazı Sanatları Müzesi ise Odunpazarı bölgesinde yer alan konumlarıyla yıl boyunca ziyarete açık olarak kültürel mirası yaşatmaya devam ediyor. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı