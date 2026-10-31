Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe Haber Videosunu İzle
Anadolu Selçuklu Devletinin Turhasan Bey’e yaptırdığı 8 asırlık türbe
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaşta şehit düşen Turhasan Bey’e ithafen Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 8 asır önce yaptırılan Turhasan Türbesi, asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaşta şehit düşen Turhasan Bey'e ithafen Anadolu Selçuklu Devleti tarafından 8 asır önce yaptırılan Turhasan Türbesi, asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor.

Aksaray'ın Gülağaç ilçesine bağlı Gülpınar beldesi sınırlarında bulunan ve 8 asır önce Anadolu Selçuklu Devleti tarafından Turhasan Bey'e ithafen yaptırılan Turhasan Türbesi asırlardır ziyaretçilerini ağırlıyor. Türbe hakkında bilgiler veren Tarihçi Yazar Dr. Mustafa Fırat Gül, "Aksaray'ın Gülağaç ilçesinde, Gülpınar beldesi sınırlarında yer alan Şeyh Turhasan Türbesi, halk arasında Bekar Sultan Türbesi olarak da geçer. Şeyh Turhasan, bilindiği gibi Danişmentli Türklerinden biridir ve Selçuklu ordularının kumandanlarındandır, Hasan Bey'dir. Hasan Dağı'nın eski adı Athar. Müslüman Türklerin Haçlılarla yaptığı savaş sonrasında Hasan Bey küffar ile cenk ettikten sonra yani savaştıktan sonra şehit düşmüş ve vasiyeti gereğince bu ihtişamlı dağın tepesine defnedilmiştir. Sonrasında o dağa Tur Hasan yani Hasan'ın Dağı denmiştir. Zaman içerisinde Hasan Dağı olmuştur. Hasan Bey'e ithafen ülkemizin farklı yerlerinde makam türbesi yapılmıştır. Bu türbenin de bu Hasan Bey'e yani Turhasan Bey'e yapılmış bir türbe olduğu kabul edilmektedir. 11. yüzyılın sonlarında şehit düşen Hasan Bey'e hürmeten bu türbe yapılmıştır. Bu mahruti kubbenin kuşak kısmında yani kapısıyla kubbenin o konik kısmının altında Besmele ve Ayet'el-Kürsi yazmaktadır. Yakın zamanda restore ettirilmiştir. Türkler yaptırmıştır. Anadolu Selçuklu Devleti'nde ona hürmeten yapılmıştır. Bu türbe Turhasan Bey'e hürmeten yaklaşık 8 asır evvel Anadolu Selçuklu Devleti tarafından yaptırılmıştır" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 11 sitede yayınlandı.
Yargıtay'dan düğünden sonra araç hayali kuran kocalara kötü haber

Düğün altınlarıyla araba alanlara kötü haber! Yargıtay'dan karar
Rus ruleti tuttu! Batrakov Süper Lig tarihine geçti

Taraftarın sevgilisi dün akşam Süper Lig tarihine geçti!
Polonya'daki Anayasa Mahkemesi krizinin nedeni ne? İşte 11 yıllık kavganın perde arkası

Polonya’yı kaosa sürükleyen süreç! İşte yargı krizinin perde arkası
Edirne'de tur otobüsü TIR'a arkadan çarptı! Otobüsteki 51 Bulgar turistten 10'u yaralandı

Turist otobüsü TIR'a arkadan daldı! Önü kâğıt gibi ezildi
20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi

20 yaşındaki Kumsal'dan kahreden haber! İki gün dayanabildi
Polonya'daki kaostan inanılmaz görüntüler! Cumhurbaşkanı ile hakim arasında arbede çıktı

Polonya'daki kaosta Cumhurbaşkanı ile hakim birbirine girdi
Erzincan'da restoranın bahçesine yavru ayı girdi! Çalışanları görünce su kanalından yüzerek kaçtı

Restoran bahçesinde sabah sürprizi! Görünce suya atladı
Meteoroloji’den yağış uyarısı! Tarih verildi, sağanak tüm yurda yayılacak

Meteoroloji saat verdi: Hafta sonu hava nasıl olacak!
Bahar Şahin'e öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi

Öyle bir rol teklif edildi ki! 'Edep ya hu!' diyerek tepki gösterdi
Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı

Sürüden ayrılan koyunun peşine düştü! Hayatının sürprizini yaşadı