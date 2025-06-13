Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği Gümüşpınar'da Gerçekleşti

Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği Gümüşpınar'da Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde düzenlenen Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği'nde müzik atölyeleri ve konserlerle köy öğretmenleri ile öğrencilerin sanatsal çalışmaları sergilendi. Etkinlikte Evrencan Gündüz de sahne aldı.

Bursa'nın Orhaneli ilçesi kırsal Gümüşpınar Mahallesi'nde "Anadolu Sanatdolu Köy Şenliği" düzenlendi.

Müzikist Derneğince, Sabancı Vakfı ve Köy Okulları Değişim Ağı'nın (KODA) katkılarıyla hayata geçirilen şenlikte, bir yıl boyunca köy öğretmenleriyle yürütülen temel müzik eğitimi çalışmalarının çıktıları, atölye ve konserlerle taçlandırıldı.

Sanatçı Evrencan Gündüz'ün de sahne aldığı etkinlikte Ahmet Ali Arslan müzikli masalıyla, Cuetopia film ve oyun müzikleriyle, Onur Kahvecioğlu ve M Collective ise çocuk korosuyla yer aldı.

Gümüşpınar İlkokulu, Termik Santral Ortaokulu ile Altıntaş İlkokulu öğrenci ve öğretmenlerinin katıldığı şenlikte, drama, KODA ile sokak oyunları ve YER Community ile köy temalı sanat etkinlikleri gerçekleştirildi.

Kaynak: AA / Osman Sak - Kültür Sanat
Japonya, İsrail'in İran'a yönelik hava saldırılarını ''şiddetle'' kınadı

İsrail'in İran'a saldırısı sonrası Japonya da topa girdi
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail'in İran'ı vurmasının ardından İncirlik Üssü'nde sessizlik hakim

Orta Doğu yanarken İncirlik'te neler oluyor? İlk görüntüler geldi
İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı

İlk temas kuruldu! İşte Galatasaray'ın yeni Muslera'sı
Fenerbahçe'den Tractor'e dostluk maçı teklifi

Fenerbahçe bu sahada maç yapacak
Hamas'tan İran'la tam dayanışma çağrısı: İslam ümmeti birleşik tavır almalı

İran'a yönelik saldırı sonrası Hamas'tan İslam ümmetine tarihi çağrı
Hindistan'da uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son telsiz konuşması ortaya çıktı

Uçak düşmeden saniyeler önce pilotun son yardım çağrısı ortaya çıktı
Nilsu Berfin Aktaş'tan tatilde oryantal şov

Verdiği kilolarla dikkat çeken güzel oyuncudan oryantal şov
Süper Lig devi Merih Demiral için kolları sıvadı

Süper Lig devine imzayı attı atacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.