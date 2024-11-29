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Anadolu'nun Yün Çorap Geleneği Yeniden Canlanıyor

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Sivas'taki Olgunlaşma Enstitüsü, el yapımı yün çorapların unutulmaya yüz tuttuğu bir dönemde geleneksel dokumacılığı yeniden canlandırmak için çalışmalar yapıyor. Dokumacılar, geçmişten gelen motifleri modern tasarımlarla birleştirerek bu kültürel mirası yaşatmayı amaçlıyor.

Anadolu'nun unutulan mirası, el örgüsü yün çoraplar yeniden hayat buluyor

SİVAS - Sivas'ta sağlıklı ve sıcak tutmasıyla bilinen unutulmaya yüz tutmuş yün çoraplar olgunlaşma enstitüsünde yeniden hayat buluyor.

Geçmişten günümüze kadar uzanan kültürel miraslarımızdan biri olan el yapımı yün çoraplar, modern çağın hızla değişen alışkanlıklarıyla unutulmaya yüz tuttu. Yün çoraplar, özellikle Anadolu'nun birçok bölgesinde sıcak tutmasının yanı sıra üzerindeki motifler ve desenlerle hikayeler anlatan birer sanat eseriyken bu değerli gelenek, fabrikasyon üretim ve sentetik materyallerin yaygınlaşmasıyla gündelik hayattan uzaklaştı. Ancak, geleneksel dokuma ve el sanatı alanında çalışan Olgunlaşma Enstitüsü'ndeki ustalar bu önemli mirası yeniden canlandırmak için kolları sıvadı. Enstitüdeki dokumacılar, bu mirası korumak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla el örmesi yün çorap yapmaya devam ediyor. Dokumacılığı babaannesinden öğrenen ve enstitüde dokumacılık yapan Ayşe Akgül, "Fabrikasyon çoraplarla kıyaslamamız mümkün değil. Bunlar çok daha sağlıklı. Görsel ve sağlamlık olarak da çok iyi. Yün olduğu için terletme de yapmıyor. Sıcak tutar" dedi.

"Yöresel defilelerde kültürümüzü tanıtıyoruz"

Yün çorapları modern tasarımlarla harmanladıklarını söyleyen Akgül, "Dokumacıyım. Halı, kilim ve çorap dokuyorum. 5 şiş çorap örüyorum. 4 şiş dolu bir şiş boş şekilde yapıyorum. Bir çift çorabı yaklaşık olarak bir haftada dokuyorum. Arkadaşlarımız köylerde alan araştırması yapıyorlar. Ninelerimizin öncelerden dokudukları çorapları ve sandıklarında bulunan parçalardan fotoğrafları çekip getiriyorlar. Bizde burada modern tasarımlarla harmanlayarak dokuma yapıyoruz. Bizim buradaki amacımız unutulmaya yüz tutmuş geleneksel ürünleri yaşatmaya devam ettirmek. Gelinlerimizin çeyizlerine veya bizim burada ürettiğimiz kıyafetlerimizin altına tamamlayıcı unsur olarak yapıyoruz. Düzenlenen yöresel defilelerde kültürümüzü tanıtıyoruz. Ben çocukken babaannem yapardı. Benim ilgim vardı. Babaanneme bakarak öğrendim. Şimdi kendim üretiyorum. Genelde gelin bohçalarına konulur. Bizim de bohçalarımız da vardı" ifadelerine yer verdi.

Anadolu'nun Yün Çorap Geleneği Yeniden Canlanıyor
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FATMANUR AKKİŞİ - Kültür Sanat
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