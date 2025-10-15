Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması Sempozyumu Erzincan'da Gerçekleştirilecek

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü, 16-18 Ekim'de gerçekleştirilecek 'Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan' sempozyumunun, bilim ve kültürün buluşma noktası olacağını açıkladı.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre; Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Erzincan Valiliği'nin öncülüğünde, Erzincan Belediyesi'nin katkılarıyla ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenecek olan 'Uluslararası Anadolu'nun Türkleşmesi ve İslamlaşması: Anadolu'nun Kilidi Erzincan' sempozyumu, 16-18 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. 3 gün sürecek sempozyumun açılış programı, 16 Ekim Perşembe günü Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Prof. Dr. Erdoğan Büyükkasap Kongre ve Kültür Merkezi'nde yapılacak. Açılış programında, protokol konuşmalarının yanı sıra Kutsal Emanetler Sergisi, belgesel gösterimi, ödül ve plaket takdimi yer alacak.

Sempozyumda; Türk göçleri ve iskan politikaları, tasavvuf ve derviş geleneği, vakıf kurumlarının sosyal yaşamdaki yeri, şehirleşme, mimari ve sanat tarihi, dil ve edebiyatın dönüşümü, halk inanışları, savaş arkeolojisi ve fetih stratejileri, mezar taşları ve el sanatları, eğitim kurumları, kadın ve aile yapısının değişimi gibi çok sayıda tema ele alınacak. Ayrıca Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu Erzincan'ın Vakıf Tarihi ve Vakıf Miraslarını konu alan bir sunum gerçekleştirecek.

ONUR KURULU ÜYELERİ

Çok sayıda akademisyen ve araştırmacıyı bir araya getirecek sempozyumun Onur Kurulu'nda Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Aksakallar Heyeti Başkanı Binali Yıldırım, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Erzincan Valisi Hamza Aydoğdu, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Batuhan Mumcu, Vakıflar Genel Müdürü Sinan Aksu, Erzincan Milletvekilleri Süleyman Kahraman ve Mustafa Sarıgül, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Rektörü Akın Levent yer alıyor.

TARİHSEL MİRAS GELECEĞE TAŞINACAK

Sempozyum, Anadolu'nun Türkleşme ve İslamlaşma sürecini tarih, kültür, edebiyat, sanat ve sosyal yaşam gibi farklı yönleriyle ele alacak. Türk-İslam medeniyetinin Anadolu'daki gelişim sürecine ışık tutacak olan sempozyum, geçmişle gelecek arasında bir köprü kuracak. Toplumsal hafızayı güçlendirme misyonuna sahip olan sempozyumda, Anadolu'nun kültürel kimliğine dair evrensel bir perspektif sunulacak. Sempozyum, yalnızca akademik bildirilerden ibaret olmayacak. Sanat etkinlikleri ve çeşitli sosyal programlarla zenginleştirilecek sempozyumda katılımcılar, Erzincan'ın tarihi dokusu eşliğinde, geçmişle bugünü buluşturan kapsamlı bir ilim şölenine tanıklık edecek.