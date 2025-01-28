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Anadolu Kadınları Sergisi Malatya'da Sanatseverlerle Buluştu

Anadolu Kadınları Sergisi Malatya'da Sanatseverlerle Buluştu
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İkranur Doğan'ın kaybolmaya yüz tutmuş Anadolu kültürünü yansıtan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" sergisi, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'nde açıldı. Sergi, depremlerin ardından kültürel belleğimizin yeniden inşası temasıyla dikkat çekiyor.

Anadolu kadınlarının motiflerini ele alan "Yankı ve Yansı Arasında Anadolu Kadınları" resim sergisi, Malatya'da sanatseverlerle buluştu.

Ressam ve öğretmen İkranur Doğan, Malatya Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki açılışta yaptığı konuşmada, serginin kaybolmaya yüz tutmuş bir kültürün yankısı ve bu yankının kendisindeki yansıması olduğunu söyledi.

Doğan, "Sergiyi gezdiğinizde hepimizden bir parça taşıyan bir Anadolu kadını ile karşılaşacaksınız." ifadesini kullandı.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlere de değinen Doğan, "6 Şubat depremi sadece binalarımızı değil, belleğimizi, kültürümüzü, geleneğimizi, toplumsal bağlarımızı da sarstı. Yıkılan her duvarla birlikte taşların altında geçmişin hikayeleri, geleneklerimiz ve kimliğimiz de gömüldü. Bu kayıpların ardından umudu yeniden inşa etmek bizlerin sorumluluğunda." şeklinde konuştu.

İkranur Doğan'ın 19 eserinin yer aldığı sergi, 5 Şubat'a kadar ziyaret edilebilecek.

Kaynak: AA / Orhan Yoldaş - Kültür Sanat
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