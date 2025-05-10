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Anadolu'da Anneliğe Vurgu Yapan Sergi Ankara'da Açılıyor

Anadolu'da Anneliğe Vurgu Yapan Sergi Ankara'da Açılıyor
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Ankara Etnografya Müzesi'nde açılacak 'Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler' sergisi, annelik ve aile temalarını ele alan 138 eserle ziyarete açılacak. Sergi, kadınların annelik deneyimini tarihsel bir bakış açısıyla sunmayı amaçlıyor.

ANNELİK ve aile temalarını yansıtan arkeolojik buluntular, etnografik eşyalar, el işi örnekleri, tabletler ve tablolardan oluşan 'Anadolu: Toprağa Can, Zamana İz Bırakan Anneler' sergisi, yarın Ankara Etnografya Müzesi'nde ziyarete açılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde hazırlanan serginin açılışı, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürü Birol İnceciköz tarafından yapılacak. Anneler Günü'ne özel olarak hazırlanan sergi, 23 farklı müzeden seçilen toplam 138 özgün eserden oluşacak. Bu eserlerin 63'ü ilk kez gün yüzüne çıkacak. Arkeolojik buluntular, etnografik eşyalar, el işi örnekleri, tabletler ve tablolar annelik ve aile temalarını çok yönlü bir bakış açısıyla yansıtacak. Sergi, kadınların annelikle kurdukları bağların tarihsel dönüşümünü görünür kılarken; çağdaş toplumda kadına ve anneliğe dair tartışmalara düşünsel bir pencere aralayacak. Bu yönüyle yalnızca kültürel bir gösterim değil, aynı zamanda toplumsal farkındalık ve empatiye zemin hazırlayan bir buluşma alanı işlevi görecek. Sergi, geçmişle bugünü buluşturarak kadın emeğini, annelik deneyimini ve toplumsal belleği bir araya getirecek.

15 TEMMUZ'A KADAR AÇIK

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Kadının ve annenin izini Neolitik dönemden bugüne taşıyan seçkisiyle, farklı dönemlere ait yaşam öykülerini ve üretim biçimlerini bir araya getiren sergi, doğurganlık simgesi tanrıçalardan ninnilere, ağıtlardan oyalar ve gündelik eşyalara uzanan çok katmanlı bir anlatım sunacak. Ziyaretçiler, kadınların elleriyle ürettikleri ve gönülleriyle işledikleri nesneler aracılığıyla onların yaşamla kurdukları ilişkiye ve toplumsal hafızadaki yerlerine tanıklık edecek. Ninniler, yazmalar, oyalar ve kişisel eşyalar, estetik anlamlarının ötesinde, kadınların direncinin, sevgisinin ve toplumu dönüştürücü gücünün taşıyıcısı olarak sunulacak. Sergide, annelik teması idealize edilmiş kalıpların ötesine taşınarak gerçek, duygusal ve toplumsal boyutlarıyla yeniden yorumlanacak. Kadınların üretimleri ve duygusal dünyaları, görsel ve işitsel ögelerle desteklenerek aktarılırken geçmişte yaşamış kadınların hikayeleriyle çağdaş Anadolu kadınının sesi aynı anlatımda buluşacak" denildi. Sergi, 15 Temmuz'a kadar ziyarete açık olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Kültür Sanat
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