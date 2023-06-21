Amsterdam'da İstanbul'dan Gizli Şarkılar Konseri

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenen 'İstanbul'dan gizli şarkılar' konseri Türk ve Hollandalı müzikseverler tarafından ilgiyle takip edildi. Konserde Türk ve Yunan sanatçılardan oluşan orkestra, Osmanlı'dan günümüze kadar uzanan şarkıları seslendirdi.

Amsterdam Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından düzenlenen " İstanbul'dan gizli şarkılar" konserini çok sayıda Türk ve Hollandalı müziksever dinledi.

OBA Amsterdam Merkez Kütüphanesi Konser Salonu'ndaki etkinlikte, Duygu Alkan önderliğinde Türk ve Yunan sanatçılardan oluşan orkestra konser verdi.

Konserde, bestesi Osmanlı padişahı 3. Selim'e ait "Bir nev-civana dil müpteladır"ın yanı sıra, Münir Nurettin Selçuk, Tatyos Efendi, Yesari Asım Arısoy, Sadettin Kaynak, Rüştü Demirci, Fehmi Tokay ve Kadri Sençalar'a ait eserler seslendirildi.

"Ezgilerin çeşitliliği İstanbul'un zenginliğini yansıtıyor"

Amsterdam YEE Müdürü Adil Akaltun, AA muhabirine, "Ezgilerin çeşitliliği İstanbul'un zenginliğini yansıtıyor." dedi.

Osmanlı'dan şarkıları orijinal halleriyle Hollandalılara dinlettirdiklerini kaydeden Akaltun, "Hollandalılar konser salonundan büyük bir memnuniyetle ayrıldı. Yaz dönemine girmeden, Osmanlı İstanbul'undan şarkıları orijinal haliyle dinledikleri için teşekkür ettiler." diye konuştu.

Sanatçı Duygu Alkan, ekibin, Avrupa'da Türk müziğinin de öğretildiği tek yer olan Rotterdam'daki Codarts Konservatuarı'nda bir araya geldiğini belirtti.

Grubun Yunan üyeleriyle çok iyi bir uyum yakaladıklarını vurgulayan Alkan, "Müziklerimiz arasındaki benzerlik sayesinde çok rahat çalıştık. Bizim aramızdaki uyum seyirciye de çok olumlu yansıdı." diye konuştu.

Orkestradaki Yunan kontrbasçı Thodoris Ziarkas, Osmanlı ezgilerinin kendisine çok yakın geldiğini belirterek, "Ritim benzer, sözlerin anlamını bilmesem de manayı hissedebiliyordum. Bu sayede hem şarkıyla hem de dinleyiciyle çok daha kolay bağ kurabildim." ifadesini kullandı.

Türk ve Yunan müziklerinin ortak çok yanı olduğunu ifade eden Ziarkas, "Bu konserdeki İstanbul şarkılarını çalarken hiç zorlanmadım." şeklinde konuştu.

Etkinlikte Alkan ve Ziarkas'ın yanı sıra Türk müzisyenler Burak Savaş (keman), Fatih İnce (kanun), Caner Malkoç (klarnet), Alper Kekeç (bendir) ve Yunan Eirini Zogali (ud) sahne aldı.

Programa müzikseverler Türk ve Hollandalı müzikseverler yoğun ilgi gösterdi. Türkiye'nin Amsterdam Başkonsolosu Mahmut Burak Ersoy ve THY Amsterdam Müdürü Şerafettin Ekici de etkinliğe katıldı.