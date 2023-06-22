Amasya Genelgesi'nin 104. Yıl Dönümü Tamim Töreni Gerçekleştirildi

Amasya Genelgesi'nin yayımlanmasının 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında "tamim töreni" gerçekleştirildi.

Saraydüzü Kışla Binası Kütüphanesi ve Milli Mücadele Müzesi önünde düzenlenen tören, Vali Mustafa Masatlı, Belediye Başkanı Bayram Çelik ve Garnizon Komutanı Piyade Albay Fatih Ören'in Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından temsili olarak Milli Mücadele ateşi yakıldı.

Tiyatro oyuncularının Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından Amasya Genelgesi'nin okunduğu anları canlandırdıkları gösteri, izleyicilerden alkış aldı.

Amasya Genelgesi'nin okunmasının ardından tören sona erdi.

Vali Masatlı, törenin ardından gazetecilere, Amasya'nın Cumhuriyetin kuruluş belgesinin ilan edildiği yere ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bugün Amasya için gurur günü olduğunu dile getiren Masatlı, "104 yıl önce bugün, kurtuluş mücadelesinin başladığı, diğer taraftan dünyaya Türkiye Cumhuriyetinin doğum belgesinin ilan edildiği gün. 104 yıl önce Atatürk ve beraberindeki heyet ilimize geliyor ve yaklaşık 10 günlük çalışma yapıyor. Çalışma yaptıktan sonra da o ünlü, 'Milletin kaderini yine milletin azim ve kararı kılacaktır' sözüyle Cumhuriyetin doğum belgesini buradan ilan etmişler. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını, Amasya'da onları karşılayan Tevfik Efendi ve Abdurrahman Kamil Efendi'yi rahmetle, minnetle anıyoruz." ifadelerini kullandı.