Amasya'da Kudüs'ün Önemi Konulu Konferans Düzenlendi

Amasya'nın Taşova ilçesinde, " Kudüs'ün önemi" konulu konferans düzenlendi.

Taşova Yüksel Akın Meslek Yüksekokulu Genç Ulaştırmacılar Kulübü öğrencileri tarafından, okulun konferans salonunda düzenlenen programda konuşan Yüksekokul Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ercan Şahin, Kudüs'ün tüm insanlık için önemli bir yer olduğuna işaret etti.

Şahin, "Filistin coğrafyası ve özellikle Gazze bölgesinde, günlerdir süre gelen bir vahşete ve masum insanların hayatlarını kaybettiği bir ortama üzülerek tanıklık ediyoruz. İsrail'in uygulamış olduğu devlet terörü neticesinde, yerlerinden ve yurtlarından edilen, hayatlarını kaybeden insanlarımızı bir nebze anmak, aynı zamanda Kudüs'ün biz Müslümanlar ve tüm insanlık için önemini anlamak için bir araya geldik." dedi.

Taşova İlçe Müftüsü Ferhat Koçak'ın "Kudüs'ün önemi" konulu konferansının ardından dua edildi.

Programa, Belediye Başkanı Bayram Öztürk, AK Parti İlçe Başkanı Tekin Sobacı, MHP İlçe Başkanı Volkan Önal, kurum müdürleri ve öğrenciler katıldı.