Yalova'nın Altınova Belediyesi tarafından düzenlenen 16. Kültür Festivali, eğlence konserleri ve yöresel gösterilerle renkli bir şekilde başladı. Ünlü şarkıcılar Işın Karaca ve Bülent Serttaş sahne aldı. Festival, Altınova Hersek Sahili'nde gerçekleştirildi.

Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali renkli görüntülerle başladı

YALOVA - Yalova'nın Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali'nde ilçede yaşayan vatandaşlar kültürlerinin tanıtımlarını kurulan statlarda yaparken eğlence konserlerle doruğa çıktı. Festivalin ilk gününde ünlü şarkıcılar Işın Karaca ve Bülent Serttaş sahne aldı.

İlçedeki kültürel mirasın korunması amacıyla düzenlenen festival Altınova Hersek Sahilinde başladı. Festivalin açılış konuşmasını yapan Altınova Belediye Başkanı Metin Oral, ilçenin bir kültür mozaiği olduğunu ifade ederek, "Türkiye'nin ve Yalova'nın altın şehri Altınova'mızın kültürel mirasın korunması amacıyla, bizi biz yapan ülkemizin kültür mozaiğini 16. kez bir araya getiriyor. Katkı sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Kültür Festivali, kardeşlik, dayanışma, saygı ve sevgi içerisinde yaşayan Altınova'mızın, en güzel, en özel tablosudur. Altınova ve çevresi adeta bir yaşam mozaiğidir. Bu mozaik bir arada yaşamaktan mutludur ve kültürlerini paylaşmaktan büyük heyecan duymaktadır. Bu festival birlik ve beraberliğimizin en güzel göstergesidir. Altınova'mız tüm özellikleri ve değerleri ile özellikle de sosyal uyumu ile Türkiye'ye örnek bir şehir. Bundan çok gurur duyuyorum" diye konuştu.

Altınova'nın her alanda büyük gelişim yaşadığını belirten Yalova İl Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin, Başkan Oral ve ekibini kutladı. Konuşmaların ardından yöresel folklor gösterileri düzenlenerek ekiplere ve yabancı ülkelerden gelen kardeş belediye başkanlarına plaket verildi.

Ardından Vali Muammer Erol, Kaymakam Regaip Ahmet Özyiğit, konuk ülkelerden gelen belediye başkanları ve ilçe protokolü festival alanını gezdi. Burada yöresel yemekler, kıyafetler, tarihi etnografik serginin yer kültür çadırlarını gezerek yörelerin birbirinden eşsiz lezzetleri tadılıp kültürel değerleri hakkında bilgi alındı.

Eğlence konserlerle doruğa çıktı

Daha sonra düzenlenen halk konseriyle vatandaşlar doyasıya eğlenme imkanı buldu. Altınova Belediyesi 16. Kültür Festivali'nin ilk gününde, Bülent Serttaş ilk olarak sahnede yerini aldı. Ünlü sanatçı şarkılarıyla hayranlarına unutamayacakları bir gece yaşattı. Daha sonra ise sahne alan Işın Karaca, seslendirdiği birbirinden güzel şarkılarla kulakların pasını sildi. Karaca, sahne performansıyla herkesten tam not aldı.

Konserler sonunda Belediye Başkanı Metin Oral, sanatçılara, 'Altınova Belediyesi Doğa Pasaportu', çiçek ve plaket verdi.