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Altın Portakal'da geleceğin sinemacıları üçüncü kez yarışacak

Altın Portakal'da geleceğin sinemacıları üçüncü kez yarışacak
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Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl üçüncü kez düzenlenecek Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması ile sinema öğrencilerini desteklemeyi hedefliyor. Başvurular 31 Ağustos 2026’ya kadar sürecek.

Türkiye'nin en köklü film festivali, Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu sene üçüncüsü gerçekleştirilecek "Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması" ile sinema okullarındaki sinema öğrencilerinin nitelikli eserlerini değerlendirip, teşvik ederek, öğrencilerin yeni filmler üretmesine katkı sunmayı hedefliyor.

24-31 Ekim 2026 tarihleri arasında bu sene 63.'sü gerçekleştirilecek festivalde; sinema profesyonelleri ile sinema öğrencilerinin buluşacağı Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması gerçekleştirilecek. Türkiye genelindeki sinema eğitimi veren kurumlar katılım sağlayabildiği yarışmaya her kurum en fazla 15 dakika uzunluğunda olan bir film ile başvuru yapabilecek. Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'na 1 Ekim 2025 - 30 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılmış eserler katılabilecek. Yarışmaya başvurular, 31 Ağustos 2026, Pazartesi saat 23.59'a kadar Altın Portakal'ın resmi internet sitesi üzerinden yapılacak.

Festivalde finale kalan okullar ve öğrenciler, festival programındaki yerli ve yabancı son dönem filmlere akredite olacak; festival süresince sinema profesyonelleriyle bir araya gelecekler. Yarışmada "En İyi Film" seçilen öğrenci filmi, Altın Portakal heykelciğiyle ödüllendirilecek.

Altın Portakal'da sinema okullarına destek sürüyor

Festivalde, geçtiğimiz yıl Sinema Okulları Öğrenci Filmleri Yarışması'nda, Türkiye genelindeki 75 farklı sinema okulundan başvuran 34 proje arasından seçilen 10 film değerlendirildi. Yarışmada Öğrenci Filmleri Gain Jüri Özel Ödülü'nü "Kusursuz Ölçü Nedir?" filmiyle İstanbul Medipol Üniversitesi'nden Eylül Babur, En İyi Film Ödülü'nü ise "Tümseğin Uğultusu" filmiyle İstanbul Üniversitesi'nden Abdurrahim Karabulut kazandı.

61. Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde ise Türkiye genelindeki 75 farklı sinema okulundan başvuran 43 proje arasından seçilen 12 film değerlendirildi. Yarışmada birincilik ödülü, Maltepe Üniversitesi öğrencisi Abdülhalim Erez'in yönettiği "Sistem" adlı filme verildi. Jüri Özel ödülünü kazanan film ise Kastamonu Üniversitesi öğrencisi Ramazan Yakut'un yönetmenliğini yaptığı "Döngü" oldu. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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