Haberler

Antalya Altın Portakal Film Festivali'nden bu yıl sinemaya 11 milyon liralık ödül

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde toplam 11 milyon liralık ödül dağıtılacak. En iyi film ödülü 5 milyon lira olarak belirlenirken, festival 24-31 Ekim'de gerçekleşecek.

Bu yıl 63'üncüsü düzenlenecek Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde toplam 11 milyon liralık ödülle sinemaya katkı sunulacak.

Antalya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bu yıl 24-31 Ekim'de gerçekleştirilecek festival kapsamındaki "Ulusal Uzun Metrajlı Film Yarışması" kategorisinde en iyi film ödülü, bu yıl 5 milyon lira olarak belirlendi.

Genç ve bağımsız sinema üreticilerini bir araya getiren, 25-27 Ekim'de 13. kez gerçekleştirilecek film forumda ise toplam 1 milyon 450 bin lira ödül verilecek.

Bu sene 31 farklı kategoride ödülün takdim edileceği festival, toplam 11 milyon liralık destekle sinemaya katkısını sürdürecek.

Ulusal yarışmalar ve film forum başvuruları açılıyor

Festivalde ulusal uzun metraj ile ulusal kısa, ulusal belgesel film ve sinema okulları öğrenci filmleri yarışması için başvurular 29 Haziran'dan itibaren alınacak. Yarışmalara başvurular, 31 Ağustos'a kadar kabul edilecek.

Film foruma başvurular ise 29 Haziran'da başlayıp 21 Eylül saat 23.59'da son bulacak.

Kaynak: AA / Oktay Özden
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den genelge! Meydanlarda milli maç için dev ekranlar kurulmayacak

Meydanlarda milli maç izlenmeyecek! Bakandan valiliklere genelge
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Attığı 3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım

3 gol yetti! İşte Dünya Kupası'nda son 32'ye kalan ilk takım
Aziz Yıldırım'dan Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı

Topuk Yaylası'na baskın! Gördüklerine inanamadı, gereğini yaptı
37 yaşındaki Caner Erkin futbolu bıraktı

Futbolu bıraktı!
Seyir halindeki tırın dorsesi patladı, 15 ton balık atığı yola saçıldı

Tırın dorsesi patladı, tonlarcası yola saçıldı! Temizlik saatler sürdü
Avustralya ana karasında ilk H5N1 kuş gribi vakası görüldü

Ölümcül virüsün görülmediği tek kıtaydı! İlk kez tespit edildi
3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine atan kişi serbest bırakıldı

3 yaşındaki çocuğu timsah kafesine attı, verilen karar ülkeyi sarstı
Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü

Devlet hastanesinde skandal! Doktorun kirli çarkına suçüstü