Altın kitap Erzincan'da ele geçirildi

ERZİNCAN'da ele geçirilen, tarihi eser niteliğindeki Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan kitap, müzeye teslim edilecek. Gözaltına alınan 4 şüpheli ise jandarmadaki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı suçlarının önlenmesi kapsamında yürütülen istihbari çalışmalarda, merkez ilçe ve köylerinde 4 kişinin elinde bulunan tarihi eser niteliğindeki kitabı satmaya çalıştıkları bilgisine ulaşıldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, düzenlenen operasyonla Musevi dinine ait motifler ve İbranice yazılar içeren, 24 ayar saf altından yapılmış, toplam 165 gram ağırlığında ve 14 yapraktan oluşan kitap ele geçirdi, 4 kişi gözaltına alandı.Şüpheliler, jandarmadaki sorgularının ardından serbest bırakılırken, altın kitabın uzmanlar tarafından detaylı olarak incelendikten sonra müzeye teslim edileceği bildirildi.