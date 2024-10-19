Alpamış Batur Destanı UNESCO'ya Aday Gösterildi

Kazakistan'da Türk halklarının ortak mirası "Alpamış Batur Destanı"nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aday gösterilmesi ele alındı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı ile Muhtar Auezov Sanat ve Edebiyat Enstitü işbirliğinde Kazakistan'ın Almatı şehrinde "Dünya Medeniyetinde Türk halklarının manevi mirası: Alpamış Batur Destanı" konulu uluslararası bilim ve teori konferansı düzenlendi.

Konferansa Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkiye başta olmak üzere Moğolistan, Rusya Federasyonu'na bağlı Başkurdistan, Tataristan'dan tarihçiler ve araştırmacılar katılarak "Alpamış Batur Destanı" ile ilgili sunumlar yaptı.

Türk Kültür ve Miras Vakfı Başkanı Aktotı Raimkulova, burada yaptığı konuşmada, Vakıf olarak Türk dünyasının kültürünü ve mirasını uluslararası arenaya tanıtmak için çalışmalar yürüttüklerini bildirdi.

Raimkulova, Alpamış Batur Destanı'nın da Türk dünyasının ortak kahramanlık destanlarından biri olduğuna işaret ederek "Destanda, kadim zamanın gelenekleri, bilgisi, dünya görünüşü ve gerçekliği net bir şekilde anlatılıyor. Alpamış Batır Destanı, Türk halklarına birlik ve maneviyat aşılayan milli bir gururdur. Dolayısıyla bu konferans, genç neslin milli bilincinin oluşması ve gelişmesi, Türk halklarının kimliğinin ve birliğinin korunması açısından önemlidir." değerlendirmesinde bulundu.

Konferansta ayrıca uzmanlar, Alpamıs Batur Destanı'nın UNESCO Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne aday gösterilmesini ele aldı.

Bunun yanı sıra destanın İngilizce tercümesinin tanıtımı yapıldı.

Alpamış Batır Destanı, Kazakların kahramanlık destanı olarak biliniyor. Destanda Alpamış Batur'un savaşçı ruhu, halkın kimliğiyle bütünleşiyor.

Yüzyıllar boyunca halk arasında ağızdan ağza aktarılan destan, ilk kez 1899'da basılmıştı.