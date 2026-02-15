Haberler

Gaziantep'te "Alice Müzikali" sanatseverlerle buluştu

Gaziantep'te 'Alice Müzikali' sanatseverlerle buluştu
Mavi Sanat Tiyatrosu, Lewis Carroll'un 'Alice Harikalar Diyarında' eserinden uyarladığı müzikal ile izleyicilere unutulmaz bir deneyim sundu. 18 kişilik kadrosu ve çarpıcı prodüksiyonuyla dikkat çeken müzikal, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde kapalı gişe oynandı.

Gaziantep'te Mavi Sanat Tiyatrosu tarafından Lewis Carroll'un 174 dile çevrilen "Alice Harikalar Diyarında" eserinden uyarlanan "Alice Müzikali" sahnelendi.

Mavi Sanat Tiyatrosu kurucusu Ayşe Sevil Atıcı'nın kedi karakterini canlandırdığı ve yönetmenliğini üstlendiği müzikal, Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi'nde izleyiciyle buluştu.

Görsel efektleri, sahne prodüksiyonu ve kostümleriyle dikkati çeken müzikalde, 18 oyuncu kadrosu yer aldı.

Atıcı, gazetecilere, 7 aylık bir çalışmanın sonunda sanatseverlerle buluştukları için mutlu olduğunu belirterek, "Uyarlama süreci çok zordu, Lewis Carroll'un hikayesi 'Alice Harikalar Diyarında.' Yeni karakterler ekleyip yeni yorumlar, yeni soluklar getirerek bir kız çocuğunun merakından yola çıkarak kendini bulma yolculuğunu anlatmaya başladım. Amacına da ulaştığını düşünüyorum. Danslarıyla, müzikleriyle, dekoruyla, kostümüyle çok güzel, harika bir müzikal oldu." diye konuştu.

Oyunu kapalı gişe oynadıklarını aktaran Atıcı, Gaziantep'te tiyatronun iyi bir aşamaya geldiğini ve daha da iyi olacağını sözlerine ekledi.

