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Ali Rıza Avcı'nın 'Katran' belgeseli İtalya'da orta metraj ödülünü kazandı

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Ali Rıza Avcı'nın 'Katran' belgeseli İtalya'da orta metraj ödülünü kazandı
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Ali Rıza Avcı'nın 'Katran' belgeseli, İtalya'da düzenlenen 2. Giuseppe Ebesta Uluslararası Antropolojik Sinema Ödülleri'nde orta metrajda birincilik ödülü aldı. Antalya Gazipaşa'da çekilen belgesel, geleneksel katran üretimini anlatıyor.

Erciyes Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü mezunu, Sosyal Bilimler Enstitüsü Radyo Sinema Televizyon Anabilim Dalı yüksek lisans öğrencisi Ali Rıza Avcı'nın fakültede öğrencilik döneminde çektiği 'Katran' belgeseli, İtalya'da düzenlenen 2. Giuseppe Ebesta Uluslararası Antropolojik Sinema Ödülleri'nde orta metraj kategorisinde birincilik ödülüne layık görüldü.

İtalya'nın Trento kentinde, San Michele Etnografya Müzesi (METS) ev sahipliğinde gerçekleştirilen festivalde, 24 ülkeden filmlerin yer aldığı yarışmada birincilik elde eden belgesel, geleneksel üretim yöntemlerini ve insanın doğayla kurduğu ilişkiyi konu alıyor. Antalya'nın Gazipaşa ilçesine bağlı Çığlık Mahallesi'nde çekilen belgesel, ömrünü tamamlamış kuru sedir ağaçlarından geleneksel yöntemlerle katran elde edilme sürecini anlatıyor. Festival jürisi; filmi insan emeğini, sabrı ve doğaya duyulan saygıyı etkileyici bir sinema diliyle aktarması nedeniyle ödüle değer buldu. Daha önce 2. İKÇÜ Film Festivali'nde Jüri Özel Ödülü kazanan ve 17. TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri'nde finalist olan 'Katran', 5 Kasım'da 4. Fethiye Uluslararası Film Festivali'nde özel gösterim kapsamında izleyiciyle buluşacak.

Belgesel ayrıca 14. Boğaziçi Film Festivali'nde Ulusal Belgesel Yarışması finalisti olarak yarışacak.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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