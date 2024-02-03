Alev Alatlı son yolculuğuna uğurlandı! Cenazeye Erdoğan'ın tabut başındaki sözleri damga vurdu

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi, yazar ve eğitimci Alev Alatlı, dün çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede 79 yaşında hayata gözlerini yumdu. Yazar Alev Alatlı için Eyüp Sultan Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Eyüp Sultan'da düzenlenen cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ebediyete ablaların ablasını uğurluyoruz. Tüm ailesine başsağlığı diliyorum" dedi.

"ABLALARIN ABLASINI UĞURLUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yazar Alev Alatlı'nın cenazesinde, "Gerçekten şu anda ebediyete Hakka ablaların ablasını uğurluyoruz. Muhabbetinde hep şunu söylerdi; anneciğim, ablacığım... Böyle bir güzelliği vardı. Bizimle birlikte yol arkadaşlığını yapan bir ablamız bir hanımefendiydi. O güzelliklere sahip bir abla, bir anneydi. Rabbim mekanını cennet eylesin. Tüm ailesine de başsağlığı dilerken, toprak anamız ebediyete uğurlanıyor. Rabbim yar, yardımcımız olsun" ifadelerini kullandı.

Alatlı için öğle namazına müteakip Eyüp Sultan Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Yazar Alatlı'nın naaşı, Mihrişah Valide Sultan Haziresi'ne defnedilecek.

YAZAR ALEV ALATLI KİMDİR?

Alev Alatlı, çoklu organ yetmezliğine bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede dün 79 yaşında vefat etti. Alev Alatlı, akademisyen, sosyolog, köşe yazarı ve ekonomisttir.

Babası Ertuğrul Alatlı'nın askerî ataşe olarak görev yaptığı Tokyo'da liseyi okuyan Alev Alatlı, Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den, Ekonomi ve Ekonometri yüksek lisansını "Fulbright" bursu ile gittiği Vanderbilt University'den aldı. Doktora programına New Hampshire'daki Dartmouth College'de başlayan Alatlı, ilahiyat konusunda ve düşünce ve medeniyet tarihi üzerinde yoğunlaştı. Doktora derecesini almadan 1974'te Türkiye'ye dönen Alatl, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı.

Alev Alatlı, Edebiyat alanında 2014 yılında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne lâyık görülmüştür. Alatlı, 2018 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 24 Haziran seçimlerinin ardından oluşturulan Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu'na üye olarak atanmıştır.

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