İtalyan Şarkıcı Albano Carrisi: Türkiye Benim İçin Çok Özel Bir Ülke

İTALYAN şarkıcı Albano Carrisi, Türkiye ziyareti kapsamında açıklamalarda bulundu. Carrisi, "Türkiye benim için çok özel bir ülke. İnsanların sıcaklığı, misafirperverliği ve müziğe olan tutkusu beni her zaman etkiliyor. Burada kendimi evimde hissediyorum" dedi.

Türkiye ziyareti kapsamında açıklamalarda bulunan İtalyan şarkıcı Albano Carrisi, yaptığı açıklamalarda Türkiye'yi derin bir kültür, tarih ve duygu coğrafyası olarak tanımladı. Sanatçı, geçmiş Türkiye ziyaretlerine atıfta bulunarak, her gelişinde büyük bir ilgi ve samimiyetle karşılandığını belirtti.

Carrisi, Türk dinleyicilerle kurduğu bağın müzik aracılığıyla daha da güçlendiğini ifade ederek, "Şarkılarımı Türkiye'de söylerken, kelimelerden çok duygular konuşuyor. Bu bağ, bir sanatçı için tarif edilemez bir değere sahip" dedi.

Carrisi, 1985 ve 1987 yıllarında Uluslararası Çeşme Müzik Festivali'ne 'guest star' olarak katıldığını, Türkiye ile müzikal bağının bu yıllara dayandığını hatırlattı. Sanatçı, Anadolu'nun çok katmanlı tarih ve kültür mirasının kendisini derinden etkilediğine belirterek, "Türkiye, Doğu ile Batı'nın buluştuğu eşsiz bir ülke. Bu çeşitlilik sanata, müziğe ve hayata yansıyor. Türkiye'nin her köşesi ayrı bir güzelliğe, ayrı bir ruha sahip" diye konuştu.

Geçtiğimiz yıl İstanbul'da düzenlenen bir ekonomi forumu kapsamında konser vermek üzere davet edildiğini söyleyen Carrisi, Türkiye'nin son yıllardaki gelişimi hakkında şöyle konuştu:

"Türkiye'nin son yıllarda kaydettiği ilerlemeyi görmek çok etkileyici. Yapılan yatırımlar heyecan verici ve ülke her geçen gün daha güçlü bir konumda."

Açıklamasında İstanbul'un yanı sıra Ege'nin atmosferine de değinen sanatçı, "Çeşme'nin enerjisi, denizi ve insanlarıyla birleşen müzik deneyimi unutulmaz. Akdeniz ülkesi İtalya ile Türkiye arasındaki bağlar uzun yıllara dayanıyor ve iki toplumun birbirine yakınlığı çok özel bir duygu yaratıyor" ifadelerini kullandı.

İtalyan sanatçı Albano'nun, ilkbahar aylarında Türkiye'ye özel bir etkinlik kapsamında davet edildiği aktarıldı. Al Bano'nun, davet kapsamında seçkin bir organizasyonda yer alması planlanıyor.