Alaşehir'de 2 Bin Yıllık Heykel Bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında en az 2 bin yıllık ve Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen başı olmayan kabartma heykel bulundu. Heykel, İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Alaşehir St. Jean Kilisesi'nin bahçesinde koruma altına alındı.

Altyapı çalışmasında bulunan heykel koruma altına alındı

Alaşehir'in her yerinde tarih fışkırıyor önce tiyatro şimdi de heykel bulundu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında en az 2 bin yıllık olduğu düşünülen Güneş Tanrısı Helios'a ait başı olmayan kabartma heykel bulundu

Kazı çalışmasında ortaya çıkan heykel İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan St. Jean Kilisesi'nin bahçesinde koruma altına alındı

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yapılan altyapı çalışmaları sırasında en az 2 bin yıllık ve Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen başı olmayan kabartma heykel bulundu. Heykel, İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan Alaşehir St. Jean Kilisesi'nin bahçesinde koruma altına alındı. Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu arkeologların gerekli incelemeyi yaptıktan sonra kabartma heykelle ilgili net bilgilere ulaşacaklarını söyledi.

Geçtiğimiz günlerde 2 bin yıl öncesine ait antik tiyatroyu ortaya çıkarmak için kazı çalışmalarının başlandığı Manisa'nın Alaşehir ilçesinin başka bir bölgesinde yürütülen altyapı çalışmalarında bu sefer de en az 2 bin yıl öncesine ait ve Güneş Tanrısı Helios'a ait olduğu düşünülen kafası olmayan kabartma bir heykel ortaya çıkarıldı. Bulunan heykel İncil'de adı geçen 7 kiliseden biri olan ve bugün Alaşehir şehir merkezinin içinde bulunan ve Kültür Turizm Müdürlüğü tarafından açık hava müzesi olarak kullanılan St. Jean Kilisesi'nin Bahçesinde koruma altına alındı. Kabartma heykelin bulunduğu sırada antik tiyatrodaki kazı çalışmalarını inceleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da hemen St. Jean Kilisesine giderek kabartma heykelini inceledi.

"Koruma altına alındı"

Başkan Öküzcüoğlu, "Alt yapı çalışmaları esnasında ilk belirlemelere göre Güneş Tanrısı olduğu tahmin edilen heykel koruma altına alındı. Heykelin bulunduğunu öğrendim ve incelemek üzere kiliseye geldik. Milattan sonra 6. yüzyılda Anadolu'da Hıristiyanlığı yaymak için 7 tane kilise kurulmuş, bunlar Smyrna, Efes, Sardes, Akhisar, Bergama, Alaşehir ve Leodikya. Bu gün alt yapı çalışmaları esnasında Antik Roma dönemine ait, milattan önce 200 ile milattan sonra 300'lü yıllar arasında olduğunu tahmin ettiğimiz, kabartma çalışması ortaya çıktı. Kabartmalar etrafında güneş ve taç var. Muhtemelen güneş tanrısı Helios'un kabartması olduğu düşünülen bir kabartma ortaya çıktı. Alt yapı çalışmaları esnasında ortaya çıkan bu eser, kilise bahçesinde koruma altına alındı. Arkeologlar gerekli çalışmaları yaptıktan sonra net bilgiler ortaya çıkacak. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ortak yürüttüğümüz Helenistik dönemden kalan Antik tiyatro çalışmalarındaydık. Alt yapı çalışmalarında bu eserin ortaya çıktığını öğrendik ve hemen buraya geldik. Güneş tanrısı olduğunu tahmin ediyoruz. Heykel St. Jean Kilisesi Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Gerekli çalışmalar burada yapılacak." dedi.